На протяжении десятилетий Россия использовала геополитическую неопределенность в Европе, заявил президент.

Первый пункт плана победы Украины - это немедленное приглашение в НАТО, заявил президент Владимир Зеленский 16 октября во время выступления в Верховной Раде.

"Мы - демократическая нация, которая доказала, что может защищать Евроатлантику, наш общий образ жизни, других демократических наций. На протяжении десятилетий Россия использовала геополитическую неопределенность в Европе, а именно факт, что Украина не является членом НАТО. Именно это соблазняло Россию посягать на нашу безопасность. И теперь факт приглашения Украины в НАТО может стать действительно фундаментальным для мира", - заявил глава государства.

По его словам, членство в НАТО - это вопрос будущего, а не настоящего:

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"Но Путин должен увидеть, что его геополитические расчеты проигрышные, россияне должны это ощущать".

План победы Украины – что сообщалось

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что первым пунктом плана победы является приглашение Украины в НАТО:

"Что касается тематики НАТО в целом - это есть пункт в плане победы. Как я сказал, план рассчитан на усиление Украины. И в этом не должно быть скепсиса от партнеров, по моему мнению, если они просто не боятся Российской Федерации. Потому что, мы хотим получить первый шаг - приглашение. Конкретно приглашение в Альянс не является членством в НАТО".

По словам президента, именно позволит обеспечить геополитическую уверенность в Европе и ослабить злость России.

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