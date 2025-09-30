Опыт Украины может стать ключевым элементом европейского проекта "Стена дронов".

Украинские военные начали развертывание в Дании. Там они поделятся опытом борьбы с российскими ударными дронами типа "Шахед" с европейсткими пратнерами.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в соцсети. "Наши военные начали развертывание в Дании миссии для распространения украинского опыта защиты от дронов. Ребята прибыли для участия в совместных с партнерами учениях, которые могут стать основой для новой системы противодействия российским и любым другим дронам", - сообщил Зеленский.

Как отметил президент, украинский опыт - наиболее актуальный сейчас в Европе.

"И именно наш опыт, наши специалисты, наши технологии могут стать ключевым элементом будущей европейской "Стены дронов" - масштабного проекта, который будет гарантировать безопасность в небе", - убежден Зеленский.

Вместе с тем, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о первом отчете команды из Дании.

Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ, министру обороны Украины Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Рустему Умерову работать оперативно со всеми партнерами в Европе, которые реально способны развернуть систему противодействия дронам.

"Результаты миссии в Дании сформируют соответствующие рамки для сотрудничества и с другими европейскими странами", - считает Зеленский.

Проект "Стена дронов": что известно

Как сообщал УНИАН, в Дании уже несколько раз фиксировали нарушения воздушного пространства в связи с залетом неизвестных дронов. В частности, 22 сентября это привело к закрытию аэропорта Копенгагена на несколько часов, а в ночь на 25 сентября были закрыты и другие более мелкие аэропорты в стране.

1 октября в Дании должна состояться неформальная встреча глав государств и правительств стран-членов Европейского Союза. На этой встрече будет обсуждаться вопрос усиления обороны, в том числе будет рассматриваться проект "Стена дронов".

Кроме того, в Дании строится совместный с Украиной завод по производству ракет и дронов.

