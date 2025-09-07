Президент Украины подчеркнул, что цель Путина - оккупировать Украину полностью.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, победой Украины в войне с Россией будет ее "выживание". Об этом он сказал в интервью на канале ABC News.

По его словам, для российского диктатора Владимира Путина победой было бы полностью оккупировать нашу страну, но пока этого нет, то победа - на стороне Украины.

"Цель Путина - оккупировать Украину. [Путин], конечно, хочет полностью нас оккупировать. Для него это победа. И пока он не сможет этого сделать, победа на нашей стороне. Вот почему для нас выживание - это победа. Потому что мы выживаем благодаря нашей идентичности, нашей стране, нашей независимости", - отметил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что для прекращения войны нужно большее давление на Россию со стороны американских и европейских союзников. Также он назвал несправедливым, что некоторые европейские страны продолжают покупать российские нефть и газ.

"Мы должны прекратить покупать любые виды энергии из России. Это единственный способ остановить убийцу. Вам нужно лишить его оружия. Энергия - это его оружие", - добавил президент Украины.

Другие мысли о победе Украины в войне

Как сообщал ранее УНИАН, командующий Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Олег Апостол заявлял, что для него победа - это сохранить народ, государство и выйти на дипломатическое решение на наших условиях. Также, по его мнению, Украина не может позволить себе потерять миллионы людей, как Россия.

Также бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный писал, что наша победа может быть невыгодна союзникам. Он подчеркивал, что, "думая о победе, нужно быть готовым остаться в одиночестве".

Участник Революции достоинства, экс-нардеп, а ныне военнослужащий Игорь Луценко назвал рецепт украинской победы. По его словам, единственный способ одолеть Россию - это "достичь реального технологического преимущества, для чего есть все предпосылки". Однако, по его мнению, украинское государство этим не занимается.

