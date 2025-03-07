Российские захватчики ударили по отелю.

Вечером 5 марта 2025 года российские террористы нанесли удар по гостинице в Кривом Роге. Там находились, в частности, иностранные волонтеры.

Sky News пообщался с очевидцами российской атаки. Так, исполнительный директор благотворительной организации Ukraine Relief Кэрол Свиацки прибыл в Кривой Рог со спортивным инвентарем и генераторами, чтобы поддержать школы, приюты и беженцев, которые нуждаются в электроэнергии.

"Очень трудно описать, что мы чувствуем в это время, стоя здесь. Мы являемся свидетелями совершенно ужасных событий", – сказал он.

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Гуманитарный работник из Техаса Марк Эдвардс говорит, что удар по отелю произошел тогда, когда гости собрались на ужин. Люди получили оповещение о том, что приближается российская ракета, всего за 20 секунд до удара:

"Мы встали, начали бежать в укрытие. Мы не успели выйти из-за стола, как ракета разнесла здание. От осколков нас защитили тяжелые шторы. Мы выбирались через разбитые окна".

По словам Эдвардса, было прямое попадание в здание.

"Это не было случайностью, это не была несанкционированная ракета, это было прямое попадание, чтобы уничтожить гражданских людей. Это то сообщение, которое Россия хочет послать миру", – отметил он.

Sky News акцентирует, что это уже не первый российский удар по этому отелю. Здание оказывалось под атакой 20 октября прошлого года. Отметим, что тогда ракета РФ упала рядом с отелем.

Удар по гостинице в Кривом Роге

В результате российской атаки по Кривому Рогу погибли 5 человек, сообщили в Офисе генерального прокурора. Пострадавших – около 30, среди них есть ребенок.

Россияне ударили по отелю баллистической ракетой. Известно, что перед атакой туда заселились волонтеры. По данным президента Зеленского – это волонтеры одной из гуманитарных организаций, граждане Украины, США и Великобритании.

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