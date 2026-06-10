Завтра в Украине будет новый праздник: Зеленский подписал указ

В Украине зарождаются новые военные традиции.

Президент Владимир Зеленский постановил ежегодно 11 июня отмечать День Сил беспилотных систем ВСУ.

Об этом говорится в указе главы государства №485/2026 от 10 июня. Соответствующий указ президент подписал с учетом роли Сил беспилотных систем ВСУ в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины и с целью зарождения новых военных традиций.

"Установить в Украине День Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, который отмечается ежегодно 11 июня", – говорится в указе.

Видео дня

Создание Сил беспилотных систем

Как сообщал УНИАН, в июне 2025 года в Вооруженных силах Украины создали отдельную группировку Сил беспилотных систем. Командование группировкой осуществляет командующий СБС Роберт (Мадяр) Бровди.

Благодаря Силам беспилотных систем ВСУ оккупанты на фронте теряют больше личного состава, чем рекрутируют в свои ряды.

Украинские военные продолжают усиливать контроль над ключевыми логистическими маршрутами российских оккупантов на юге.

Украинские дроны взяли под фактический огневой контроль важный логистический маршрут оккупантов на оккупированном юге – дорогу из Мелитополя в оккупированный Крым.

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