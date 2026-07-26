Эксперты рассказали, какие старые кабели стоит сохранить, а какие – выбросить

Неиспользуемые и устаревшие кабели можно выбросить или даже продать, а действительно нужные – аккуратно отсортировать.

Почти в каждом доме есть коробка или ящик со старыми кабелями, которые годами лежат на всякий случай. Однако далеко не все из них действительно могут пригодиться. Одни уже давно устарели и лишь занимают место, тогда как другие остаются полезными даже в 2026 году. Более того, некоторые редкие кабели можно продать владельцам винтажной техники.

Эксперты Engadget объяснили, какие провода стоит оставить, а от каких можно смело избавляться.

Какие старые кабели пора выбросить

Некоторые устаревшие кабели давно потеряли практическую ценность для большинства пользователей. Тем не менее отдельные модели до сих пор пользуются спросом у специалистов, работающих со старым аудио- и видеооборудованием, поэтому их можно даже выставить на продажу.

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FireWire (IEEE 1394) когда-то считался одним из самых быстрых интерфейсов для передачи данных. В начале 2000-х он обеспечивал скорость до 400 Мбит/с, но сегодня его практически полностью вытеснили USB и Thunderbolt. Если вы не используете старые компьютеры Mac или профессиональные камеры, такие кабели можно смело продать или выбросить.

Та же ситуация касается SCSI – интерфейса, который сегодня встречается лишь в устаревшем оборудовании и у любителей ретрокомпьютеров.

Если дома больше нет старого телевизора или видеомагнитофона VHS, можно расстаться и с коаксиальными кабелями, которые раньше были стандартом для подключения телевизионной техники.

Эксперты также советуют избавиться от старых 30-контактных кабелей Apple, использовавшихся до появления Lightning. Разве что у вас остались старые рабочие устройства, например, iPod Classic или iPhone 4.

Не имеют большого смысла хранить и DVI или VGA-кабели, если у вас давно нет мониторов и компьютеров с такими разъемами.

Еще одна категория ненужных проводов – фирменные зарядные кабели от старых фитнес-браслетов и других носимых устройств, которыми вы уже не пользуетесь.

Какие кабели стоит оставить

В первую очередь это USB-C, который стал универсальным стандартом для зарядки и передачи данных. Если кабель исправен, менять его стоит только ради более высокой скорости передачи данных или мощности зарядки.

Не стоит выбрасывать и USB-A – USB-B, поскольку такие кабели по-прежнему используются для подключения многих принтеров и другой периферии.

Также полезно хранить хотя бы по одному кабелю Micro-USB и Mini-USB – Хотя они уже не так распространены, ими до сих пор оснащаются некоторые фотоаппараты, микрофоны, внешние накопители и другая электроника.

Полезным может оказаться и Lightning. Несмотря на переход Apple на USB-C, миллионы устройств продолжают использовать такой разъем, поэтому кабель может пригодиться как владельцам старых iPhone, так и гостям.

Среди кабелей, которые точно стоит сохранить, специалисты также называют HDMI 2.1. С пропускной способностью до 48 Гбит/с он поддерживает вывод изображения в разрешении 4K с частотой 144 Гц и 8K при 30 Гц, что делает его отличным выбором для игровых консолей и современных телевизоров.

Не потеряли актуальности и DisplayPort вместе с Mini DisplayPort – они по-прежнему широко используются для подключения мониторов, ноутбуков и некоторых телевизоров.

Если вы продолжаете играть на старых приставках вроде PlayStation 2, Xbox первого поколения или Nintendo Wii, имеет смысл оставить и комплектные компонентные видеокабели. В противном случае они уже вряд ли пригодятся.

Кроме того, стоит сохранить стандартные трехконтактные трапециевидные кабели, которые подходят для настольных ПК, мониторов и множества другой техники.

Эксперты советуют разбирать коробку со старыми проводами стоит хотя бы раз в несколько лет, проверять их состояние и избавляться от действительно ненужных экземпляров. Это не только освободит место, но и поможет быстрее находить нужный провод.

В 2026 году USB‑C стал стандартом для большинства смартфонов и гаджетов, но далеко не каждый кабель сможет предложить быструю зарядку – даже если физически он подходит к разъему. Вот как определить, поддерживает ли ваш USB‑C кабель быструю зарядку.

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