В 3-м сезоне 'Колец власти' начнется новая война: первый трейлер и дата премьеры

Авторы сериала обещают сделать новые эпизоды более масштабными и мрачными.

Вышел официальный тизер-трейлер третьего сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти" (The Lord of The Rings: The Rings of Power).

В подписи к ролику сообщается, что новые эпизоды шоу будут доступны для просмотра с 11 ноября 2026 года на стриминговом сервисе Prime Video.

Авторы обещают сделать новые эпизоды более масштабными и мрачными, уделив особое внимание военному противостоянию и событиям, которые постепенно приведут к образованию Последнего союза эльфов и людей.

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Сериал "Властелин колец: Кольца власти" - что важно знать

"Властелин колец: Кольца власти" (The Lord of the Rings: The Rings of Power) - фэнтезийный сериал, созданный Amazon MGM Studios по мотивам произведений Дж. Р. Р. Толкина. Его события разворачиваются за тысячи лет до истории, показанной в трилогии "Властелин колец", и переносят зрителей во Вторую эпоху Средиземья - время, когда были выкованы Кольца власти, а Саурон начал свой путь к могуществу.

В центре сюжета - молодая Галадриэль, эльфийские королевства, гномье царство Казад-Дум и могущественный остров Нуменор. По мере развития истории над Средиземьем нависает новая угроза: Саурон постепенно возвращается, стремясь подчинить себе свободные народы и изменить ход истории.

Центральных персонажей в сериале воплощают Морвед Кларк, сыгравшая Галадриэль, Чарли Викерс в роли Саурона, Роберт Арамайо, исполнивший Элронда, а также Дэниел Уэйман, который играет Гэндальфа (Незнакомца). В актерский состав также вошли Бенджамин Уокер (Гил-галад), Синтия Аддай-Робинсон (королева-регент Мириэль), Оуэйн Артур (принц Дурин IV) и София Номвете, исполнившая роль Дисы.

Создателями сериала, а также его шоураннерами, сценаристами и исполнительными продюсерами являются Дж. Д. Пэйн и Патрик Маккей. Над разными эпизодами проекта работали несколько режиссеров, среди которых Хуан Антонио Байона, Уэйн Че Йип, Шарлотта Брандстрём, Сана Хамри и Луиз Хупер. Постановкой третьего сезона руководит Шарлотта Брандстрём, которая также вошла в число исполнительных продюсеров проекта.

"Властелин колец: Кольца власти" 3-й сезон – трейлер и сюжет

Третий сезон "Властелина колец: Кольца власти" продолжит рассказывать о борьбе народов Средиземья с Сауроном, который будет стремительно наращивать свое влияние. Действие перенесется на несколько лет вперед после событий второго сезона. Основной сюжет сосредоточится на масштабной войне эльфов с Темным властелином, пока тот будет продвигаться к своей главной цели - созданию Единого Кольца.

По мере развития истории армии Саурона начнут все сильнее угрожать свободным землям Средиземья. Под ударом окажутся Линдон, Ривенделл и Казад-Дум, а зрители увидят развитие сюжетных линий Нуменора, гномов и Гэндальфа. Кроме того, в сериале впервые появится Келеборн - супруг Галадриэль, который сыграет важную роль в дальнейших событиях.

Напомним, ранее УНИАН писал, что вышел первый тизер сериала "Бегущий по лезвию 2099".

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