Россияне КАБами атаковали Запорожье: есть погибшая, много раненых

В городе наблюдаются разрушения, взрывная волна повредила дома.

25 июля россияне атаковали Запорожье управляемыми авиационными бомбами (КАБ). Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"Погиб 1 человек, ещё 10 получили ранения, среди них – трое детей", – отметили в ведомстве.

Позже начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров уточнил, что уже известно об 11 раненых. Также пятеро человек получили помощь от психологов ГСЧС.

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В МВД сообщили, что в результате попадания возникли разрушения, взрывная волна повредила соседние дома. Пожары уже ликвидированы.

По словам Федорова, людей с взрывными травмами доставили в медицинские учреждения области. Далее медики принимают решение по каждому пострадавшему.

"Среди тех, кому понадобилась помощь врачей, трое детей – 3, 5 и 7 лет", – написал он в Telegram.

Ранее он писал, что погибла женщина.

Россияне обстреливают Запорожье

Как сообщал УНИАН, Запорожье находится под обстрелами России. 24 июля 2026 года российские военные нанесли удар по городу управляемыми авиационными бомбами: повредили многоэтажку, многие люди пострадали. Начальник Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что в конце рабочего дня враг сбросил пять управляемых авиационных бомб на жилые кварталы, точно зная, что пострадают мирные жители.

По информации чиновника, в результате атаки были повреждены жилые дома и частное медицинское учреждение. Медицинская помощь потребовалась 18 пострадавшим.

Запорожская областная прокуратура отметила, что, кроме многоэтажек и медцентра, повреждения получили неработающее учебное заведение и промышленная инфраструктура.

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