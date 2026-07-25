Каждого пингвина взвешивают по пути к океану, и он этого почти не замечает

Традиционно отслеживание отдельных птиц предполагало их отлов в полевых условиях.

Субантарктический остров Берд, расположенный у побережья Южной Джорджии, получил технологическое обновление на основе солнечной энергии. Однако речь идет не о производстве электроэнергии, а о помощи пингвинам. Об этом пишет The Pulse.

Недавно ученые установили автоматизированный весовой мост между скалистым берегом и Южным океаном, создав "воронку" для птиц, которые перемещаются от колонии к источнику пищи.

Когда пингвин пересекает платформу, его идентификационные данные и физическое состояние фиксируются в целях мониторинга.

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"Традиционно отслеживание отдельных птиц предполагало их отлов в полевых условиях, что требовало многих часов труда. Это также было стрессовым для животных, а частота сбора данных была ограниченной. В целях обеспечения благополучия животных и точности данных инженеры были вынуждены разработать новый способ мониторинга дикой природы, который не нарушал бы их повседневного ритма жизни", - объяснили в публикации.

Отмечается, что полоса суши, выбранная для установки нового весового моста, является обязательной для прохождения, ведь это единственный путь к морю. Это идеальное место для отслеживания птиц на их естественном маршруте.

Поэтому разработчики решили использовать транспондерные метки для сбора необходимых данных. Они напоминают микрочипы, которые люди используют для отслеживания домашних питомцев.

"После имплантации под кожу пингвина они автоматически передают данные, когда птицы перемещаются по новой платформе. Дорожка оснащена радиочастотной антенной, питающейся от солнечной батареи и аккумулятора. Антенна питает чип, когда пингвин с меткой пересекает платформу. За долю секунды уникальный идентификационный код фиксируется одновременно с тем, как датчики на весовой платформе измеряют вес птицы", - отмечается в материале.

Благодаря этому ученые получают биологические данные, не нарушая покой колонии. Такое сочетание инженерии и управления дикой природой является образцом неинвазивного экологического мониторинга и обнадеживающим знаком для будущего.

Другие исследования ученых

Ранее ученые выяснили, что блокада Ормузского пролива может обернуться глобальной экологической проблемой. Отмечается, что этот пролив является важнейшим в мире морским энергетическим узким местом, через которое ежегодно проходят энергоносители на сумму около 600 млрд долларов.

Также ученые раскрыли секрет птичьего пения и удивили своим открытием. Как оказалось, это поразительное разнообразие происходит всего от восьми основных акустических мотивов.

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