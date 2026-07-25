Путин нашел смертельную слабость, чтобы наказать Украину за сопротивление, - СМИ

Россия пользуется моментом, пока Украина находится в уязвимом положении.

Война между США, Израилем и Ираном поставила Украину в крайне уязвимое положение, которым Россия сейчас пользуется в полной мере. Как пишет издание The iPaper, в ближневосточном конфликте было израсходовано столько зенитных ракет, что их поставки в Украину теперь крайне недостаточны.

Отмечается, что особенно ощутимым стал дефицит американских ракет Patriot PAC-3, которые являются одним из самых эффективных средств борьбы с баллистическими целями. Воспользовавшись моментом, российские войска усилили атаки на Украину, из-за чего в течение июля Киев пережил как минимум семь масштабных ракетных ударов.

Самой мощной стала атака 19 июля, когда Россия выпустила по столице Украины около 40 ракет различных типов, среди которых были баллистические "Искандер-М" и гиперзвуковые "Циркон". В результате обстрела погибли как минимум шесть человек.

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Военно-политический аналитик Мэтью Арнольд убежден, что активизация российских ударов в июле не является случайностью: Россия сознательно использует временную слабость Украины.

Как отмечается в публикации, интенсивным ударам подвергается не только Киев, но и Одесса, а также другие города. По мнению Арнольда, это существенно влияет на моральный дух населения. Кроме того, украинцы опасаются, что зимой Россия вновь сосредоточится на уничтожении энергетической инфраструктуры, используя дефицит украинной противоракетной обороны.

Как пишет издание, Украина уже ищет долгосрочные решения проблемы. Страна должна получить два новейших франко-итальянских комплекса SAMP/T NG, однако их поставка ожидается только в октябре. Кроме того, Киев получил разрешение на производство собственных ракет для Patriot, хотя запуск такого производства может занять месяцы или даже годы. Параллельно украинская компания Fire Point работает над созданием отечественной системы перехвата баллистических ракет.

Кир Джайлз, младший научный сотрудник Программы по России и Евразии в британском аналитическом центре Chatham House, рассказал The i Paper, что уязвимость Украины перед баллистическими ракетами вряд ли сохранится в долгосрочной перспективе. В частности, из-за того, что у России могут закончиться ракеты для нанесения ударов, которые она сейчас использует активнее, чем производит.

"Это постоянно меняющаяся ситуация, поэтому Россия сейчас имеет преимущество благодаря [дефициту перехватчиков], но, конечно, это не означает, что такая ситуация сохранится навсегда", – отметил он.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что война в Украине заставила Альянс пересмотреть подходы к обороне. Главной неожиданностью для НАТО оказалось то, что в крупной войне требуется очень много оружия.

Также мы сообщали, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время форума в Омске предложил Владимиру Путину заморозить войну в Украине. Он подчеркнул, что конфликт наносит ущерб и России, и Украине, и призвал вернуться к формату договоренностей по типу "Стамбул 2.0".

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