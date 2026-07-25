'Разрывает на молекулы': журналистка раскрыла подробности удара по выставке в Киевской области

Удар был нанесен по организованной демонстрации технологий беспилотников и средств борьбы с ними на полигоне Капитановка в Бучанском районе.

Украинская военная корреспондентка Юлия Кириенко раскрыла ужасающие подробности удара РФ по полигону во время выставки в Киевской области. Об этом она написала в своем Telegram.

"Давайте будем откровенны хотя бы перед собой: там не 10 погибших. 10 - это тела, которые удалось собрать. Потому что когда ракета (а их было 2-3) попадает на открытую местность, то некоторых просто разрывает на молекулы. Поэтому на месте работают собаки. Чтобы найти хоть какую-то частичку", - отметила Кириенко.

По её словам, там не 100 раненых, а в разы больше.

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"И это не считая местных жителей, чьи дома мы видели на фотографиях с места происшествия - они тоже разрушены. Если же на выставке было более 300 человек, то очевидно, что пострадавших сотни. Что касается согласования выставки и того, было ли о ней известно властным структурам или нет? А как тогда объяснить присутствие там сотрудников УДО? Это огромная трагедия, за которую должны сесть за решетку все организаторы", - добавила она.

Удар РФ по выставке в Киевской области

Удар был нанесен по организованной демонстрации технологий беспилотников и борьбы с ними на полигоне Капитановка в Бучанском районе.

Президент Владимир Зеленский заявил, что это мероприятие "никогда не должно было состояться", а прокуроры начали параллельное расследование возможной халатности в отношении его оперативной безопасности. По делу правоохранители задержали главного организатора мероприятия.

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