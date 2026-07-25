В мире есть город, в котором настолько жарко, что птицы падают с неба: где он находится

Экстремальная жара оказывает все большее давление на систему здравоохранения в этой стране.

В городе Банда, расположенном на севере Индии, в этом году температура воздуха поднялась выше 48 градусов по Цельсию. Такая экстремальная жара все сильнее сказывается как на жизни людей, так и на животном мире. Об этом сообщает Hamuesgyemant.

"В городе Банда, расположенном в штате Уттар-Прадеш, в 2026 году семь раз фиксировалась самая высокая дневная температура на планете, а в мае, по данным климатолога Максимилиано Эрреры, была зарегистрирована температура 48,2 градуса по Цельсию. Жара полностью изменила распорядок дня местных жителей. Продавцы на овощном рынке и грузчики часто приступают к работе уже в четыре часа утра, когда температура воздуха еще "всего" 30 градусов. Самые тяжелые задачи они стараются выполнить до полудня, поскольку позже работа под палящим солнцем уже представляет серьезную угрозу для здоровья", - говорится в материале.

Еще больше ситуацию осложняют регулярные отключения света. В такие моменты выключаются вентиляторы и потолочные конвекторы, а в помещениях почти ничего не приносит облегчения. Местные жители охлаждаются водой, прячутся в тени, а в самые жаркие часы, насколько это возможно, прекращают работу.

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Последствия для животного мира

В то же время местный защитник птиц Шобхарам Кашьяп и его коллеги-волонтеры расставили более 15 тысяч кормушек для птиц, а также поставили для них глиняные миски, наполненные водой.

По словам местных жителей, во время предыдущих волн жары случались ситуации, когда измученные птицы просто падали с неба.

Кроме того, экстремальная жара создает все большее давление на систему здравоохранения. В местных больницах каждое лето постоянно растет число пациентов, которых лечат от обезвоживания, теплового удара и расстройств пищеварительного тракта.

"Трудности не заканчиваются даже после захода солнца: здания еще в течение нескольких часов излучают накопленное днем тепло, поэтому многие предпочитают спать на улицах или на открытых перронах железнодорожных вокзалов, надеясь на хоть какое-то движение воздуха", - пишет издание.

Местные власти пытаются улучшить ситуацию, организуя пункты охлаждения, раздавая наборы для восполнения жидкости и повышая готовность больниц. Однако эксперты считают, что из-за изменения климата подобные волны жары, скорее всего, будут становиться в этом регионе все чаще, продолжительнее и интенсивнее. В частности, индийский климатолог Абхиянт Тивари сказал:

"Хотя в Банди лето всегда было жарким, изменились его интенсивность, продолжительность и количество людей, находящихся в зоне риска".

Будет ли еще жара этим летом в Украине

Как писал УНИАН, Украина станет одним из самых жарких мест Европы. В частности, синоптик Виталий Постригань заявил, что в начале следующей недели наступит жара, но продлится она недолго.

В то же время синоптик Иван Семилит ответил на вопрос, вернется ли сильная жара. По его словам, пока сверхвысоких значений температур не прогнозируется, а что касается максимальных температур, то он уточнил, что "если смотреть на следующую неделю, с 29 июля по 3 августа, то получается максимум +28 градусов на юге".

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