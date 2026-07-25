Шариковые ручки, которые засохли и перестали писать, не нужно выбрасывать.

Даже в эпоху информационных технологий люди все равно продолжают писать от руки - дома и на работе. Соответственно, рано или поздно могут накопиться шариковые ручки, которые уже давно перестали выполнять свою главную функцию. Рассказываем, что можно сделать со старыми ручками, как применить в быту и почему не стоит выбрасывать.

Что делать со старыми шариковыми ручками - где их можно использовать

Еще с советских времен мы знаем, как оживить засохшие шариковые ручки - на них можно подышать горячим воздухом, попытаться "продуть" стержень, опустить кончик в спирт, чтобы растворить чернила, и даже подержать под струей горячей воды. Однако если реанимировать ручку не получилось, ее можно с пользой применить в быту.

Маркировка грядок

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Такой лайфхак точно понравится садоводам - обычным фломастером прямо на корпусе ручки нужно написать сорт, который вы посадили на грядке, и воткнуть ручку в землю. Так вы точно будете помнить, где посадили морковь, лук, капусту и другие культуры. То же самое разрешается делать и с рассадой, чтобы потом не запутаться в саженцах. Кроме того, вы можете использовать не только ручки, но и колпачки - каждый цвет будет указывать на определенный сорт растений.

Система полива

Пластиковый корпус ручки прекрасно подходит, чтобы поливать грядки. Вы берете любую пластиковую бутылку, делаете в стенках отверстия, вставляете пустые корпуса ручек так, чтобы они торчали в разные стороны. Подключаете бутылку к шлангу или вешаете над грядкой. Вода будет попадать внутрь емкости, и через ручки выходить мелкими струйками, попадая на растение. Такой простой самодельный разбрызгиватель равномерно увлажняет почву и экономит деньги, нивелируя необходимость покупки дорогостоящих конструкций.

Фиксатор проводов

Скорее всего, у вас дома лежат разные провода и шнуры от всякой техники. Так вот с помощью использованных ручек можно легко навести порядок во всех этих продуктах современных технологий. Корпус пластиковой ручки нужно разрезать вдоль или сделать несколько небольших надрезов, внутрь пропустить зарядные кабели, проводные наушники, любые шнуры, которые вечно путаются. Ручка послужит фиксатором для провода, ее можно удобно разместить на столе или полке, и рабочее место сразу станет опрятнее.

Универсальный инструмент для огорода

Маленький корпус ручки выручит, даже если вы не будете сооружать из него ни одну из вышеописанных конструкций. Его можно использовать как универсальный вспомогательный инструмент - делать разметку грядок, отверстия в емкостях для рассады, рыхлить почву, поправлять систему капельного полива и так далее. Маленький пластиковый корпус точно не повредит корни, а вы сможете выполнить нужную процедуру аккуратно и бережно.

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