В народе православный праздник сегодня называют Марьев день.

26 июля по новому календарю в православной церкви Украины чтят память святителя Иосифа, митрополита Киевского, Галицкого и всей Руси.

В этот день верующие обращаются к святому с молитвами, а в народе с праздником связывают особые традиции, приметы и запреты.

О них, а также о церковном празднике по старому стилю рассказываем в материале.

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Какой сегодня праздник церковный в новом календаре

26 июля по новому церковному календарю православные в Украине вспоминают святителя Иосифа (Нелюбовича-Тукальского) - митрополита Киевского, Галицкого и всей Руси, который возглавлял украинскую церковь в 1663-1675 годах и был экзархом Константинопольского патриархата.

Иосиф Тукальский происходил из шляхетской семьи, получил образование в Виленской православной школе Святого Духа и принял монашеский постриг. Впоследствии он стал архимандритом, епископом Могилевским, а затем был избран митрополитом Киевским.

Его служение пришлось на сложный период в истории Украины, когда за влияние на церковь боролись разные политические силы. Иосиф выступал против вмешательства польской власти и Москвы в церковные дела, за что в 1664 году был заключен в крепость Мариенбург. Через два года его освободил гетман Петр Дорошенко, после чего митрополит вновь продолжил церковное служение.

Святитель Иосиф отстаивал самостоятельность украинской церкви и ее связь с Константинополем. Благодаря поддержке духовенства и казачества его признавали митрополитом на обеих сторонах Днепра.

Умер Иосиф Тукальский 26 июля 1676 года в Чигирине. Позже его мощи перенесли в Лубенский Мгарский монастырь. В Православной церкви Украины святителя канонизировали в 2021 году.

Какой церковный праздник сегодня по старому стилю

По старому церковному стилю 26 июля отмечается Собор архангела Гавриила - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник в юлианском календаре, а также о главных традициях и запретах этого дня.

Какой сегодня праздник в народном календаре - обычаи и запреты дня

В народе этот день называют Ермолаевым ( в честь священномученика Ермолая) или Марьевым. По традиции в это время уже копают раннюю картошку и собирают первые яблоки, однако есть их до Яблочного Спаса не принято. Из урожая готовят заготовки на зиму - варят компоты, делают повидло, сушат фрукты.

С яблоками связано и особое поверье: первое сорванное яблоко не показывают другим и прячут в укромном месте - считается, что оно помогает сохранить счастье и благополучие в доме.

Название Марьев день связано с верой в то, что в это время на травы опускаются особые росы и туманы, которые наделяют растения целебной силой. Поэтому после полудня отправляются собирать лекарственные травы - считается, что к этому моменту они уже впитали всю природную пользу.

В этот день церковь призывает избегать ссор, злости, зависти, осуждения, клеветы и сплетен. Не стоит сквернословить, желать кому-то зла или отказывать в помощи тем, кто нуждается в поддержке.

По народным поверьям, в Ермолаев день женщинам не рекомендуется заниматься тяжелой работой, особенно в поле, а также шить, вязать и вышивать. Считалось, что нарушение этого запрета может привести к потере семейного счастья.

Народные приметы о погоде 26 июля

По приметам Ермолаева дня наши предки старались понять, какой будет погода в ближайшее время и какой окажется осень:

мухи становятся особенно назойливыми и кусаются - к дождю;

лягушки прыгают возле водоемов - ожидаются затяжные осадки;

кукушка с утра поет - осень будет теплой и долгой;

закат имеет багряный оттенок - впереди дождливая погода.

Также обращают внимание на липу: если она начала желтеть - осень придет рано.

Кто отмечает именины сегодня

Именины сегодня отмечают: Ермолай, Прасковья.

Людей, рожденных 26 июля, часто называют целеустремленными и творческими натурами. Считается, что они умеют добиваться своего, не боятся трудностей и обладают сильным характером. Среди известных людей, появившихся на свет в этот день, - писатели, актеры, ученые и деятели искусства.

Ранее мы также публиковали православный календарь на июль 2026 с праздниками на каждый день по новому и старому стилю.

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