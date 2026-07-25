Промышленность Германии теряет 15 тыс. рабочих мест ежемесячно

Промышленный сектор Германии ежемесячно теряет около 15 тысяч рабочих мест. Об этом заявила генеральный директор Федерации немецкой промышленности (BDI) Таня Гённер агентству dpa.

Гённер назвала ситуацию в отрасли критической. В то же время, по её словам, есть много возможностей изменить все к лучшему.

"Я убеждена, что если мы сделаем свою домашнюю работу, у нас снова появится множество возможностей. Инновации уже давно являются главным приоритетом для многих компаний", – сказала она.

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Гённер отметила, что инвестиции в новые технологии, в частности в искусственный интеллект, чрезвычайно важны.

"У нас есть все возможности, особенно в сфере промышленного производства", – сказала генеральный директор BDI, добавив, что бизнесу нужны такие политические условия, которые будут стимулировать инвестиции и поддерживать трансформацию промышленности.

"Германия утратила позиции с точки зрения конкурентоспособности", – заявила бывшая представительница консервативной партии.

По её словам, каждое политическое решение в Германии и Европе следует оценивать по простому критерию: "Способствует ли оно конкурентоспособности? Помогает ли оно компаниям вновь стать более конкурентоспособными?"

Как отметила Гённер, на промышленность также давят геополитические факторы, в частности тарифная политика США и усиление доминирования Китая в промышленной сфере.

Эти вызовы возникли в то время, "когда нам действительно стоило бы сходить в спортзал, чтобы сбросить лишний вес, который мы набрали за последние годы", – сказала Гённер.

Она подчеркнула, что сочетание структурных слабостей и внешнего давления создает чрезвычайно сложные условия для ведения бизнеса в Германии.

Ситуация в немецкой экономике

В начале года сообщалось, что экономика Германии выросла впервые с 2022 года, преодолев длительный промышленный спад.

Тогда агентство Bloomberg писало, что в 2025 году валовой внутренний продукт Германии вырос на 0,2% после двух лет сокращения.

По данным статистического управления Destatis, рост в прошлом году обусловлен потреблением домохозяйств и государственными расходами, в то же время инвестиции сократились, а торговля оказала сдерживающее влияние.

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