Промышленность Германии теряет 15 тыс. рабочих мест ежемесячно

Генеральный директор Федерации немецкой промышленности подчеркивает важность инвестиций в новые технологии.

Промышленный сектор Германии ежемесячно теряет около 15 тысяч рабочих мест. Об этом заявила генеральный директор Федерации немецкой промышленности (BDI) Таня Гённер агентству dpa.

Гённер назвала ситуацию в отрасли критической. В то же время, по её словам, есть много возможностей изменить все к лучшему.

"Я убеждена, что если мы сделаем свою домашнюю работу, у нас снова появится множество возможностей. Инновации уже давно являются главным приоритетом для многих компаний", – сказала она.

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Гённер отметила, что инвестиции в новые технологии, в частности в искусственный интеллект, чрезвычайно важны.

"У нас есть все возможности, особенно в сфере промышленного производства", – сказала генеральный директор BDI, добавив, что бизнесу нужны такие политические условия, которые будут стимулировать инвестиции и поддерживать трансформацию промышленности.

"Германия утратила позиции с точки зрения конкурентоспособности", – заявила бывшая представительница консервативной партии.

По её словам, каждое политическое решение в Германии и Европе следует оценивать по простому критерию: "Способствует ли оно конкурентоспособности? Помогает ли оно компаниям вновь стать более конкурентоспособными?"

Как отметила Гённер, на промышленность также давят геополитические факторы, в частности тарифная политика США и усиление доминирования Китая в промышленной сфере.

Эти вызовы возникли в то время, "когда нам действительно стоило бы сходить в спортзал, чтобы сбросить лишний вес, который мы набрали за последние годы", – сказала Гённер.

Она подчеркнула, что сочетание структурных слабостей и внешнего давления создает чрезвычайно сложные условия для ведения бизнеса в Германии.

Ситуация в немецкой экономике

В начале года сообщалось, что экономика Германии выросла впервые с 2022 года, преодолев длительный промышленный спад.

Тогда агентство Bloomberg писало, что в 2025 году валовой внутренний продукт Германии вырос на 0,2% после двух лет сокращения.

По данным статистического управления Destatis, рост в прошлом году обусловлен потреблением домохозяйств и государственными расходами, в то же время инвестиции сократились, а торговля оказала сдерживающее влияние.

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