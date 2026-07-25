Из-за лесных пожаров в Испании пострадала одна из важнейших обсерваторий NASA

Пламя охватило комплекс дальней космической связи недалеко от Мадрида.

Лесные пожары в Испании достигли одной из трех обсерваторий NASA, которые используются для связи с космическими аппаратами, в частности с Voyager 1 и космическим телескопом James Webb. Также эта система обеспечивала связь во время недавно завершившейся миссии Artemis, в рамках которой космический аппарат Orion совершил полет вокруг Луны, пишет Wired.

Испания объявила чрезвычайную ситуацию из-за лесных пожаров, поскольку вблизи Мадрида несколько очагов пожара вышли из-под контроля. Власти распорядились эвакуировать 60 тысяч человек. В зону, пострадавшую от пожаров, входит Робледо-де-Чавела – муниципалитет, расположенный недалеко от Комплекса дальнего космического связи NASA.

Снимки, сделанные фотокорреспондентами, показали радиотелескопы, окруженные дымом и огнем. Представитель NASA сообщил изданию, что агентство успешно эвакуировало весь персонал.

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Он также добавил, что, хотя пожар уже прошел через территорию комплекса обсерватории, пока неизвестно, какое воздействие пламя могло оказать на чувствительное оборудование внутри.

"Любые возможные повреждения будут оценены, когда это станет безопасно сделать", – заявил представитель NASA.

В настоящее время агентство заявило, что "беспрепятственно перевело поддержку работы миссий в Комплекс дальней космической связи Голдстоун в Калифорнии, обеспечив непрерывность обслуживания и бесперебойную поддержку связи с космическими аппаратами".

Испанский объект вместе с другими комплексами в Канберре (Австралия) и Голдстоуне (Калифорния) входит в систему, которую NASA называет "крупнейшей и самой чувствительной научной телекоммуникационной системой в мире".

Эта сеть позволяет NASA передавать информацию с Земли на космические аппараты, в частности на самый удалённый созданный человеком объект в Солнечной системе – Voyager 1. Её также используют для передачи данных с космического телескопа James Webb и отправки команд другим космическим аппаратам. Кроме того, эти объекты участвуют в радиоастрономических наблюдениях.

Пожары в Испании

Ранее сообщалось, что в Испании разразился "самый разрушительный" пожар в истории региона. Отмечалось, что ранние летние волны жары, обрушившиеся на Западную Европу в мае и июне, высушили обширные территории.

По состоянию на 10 июля было известно о 12 погибших в результате стихийного бедствия.

Министр здравоохранения и чрезвычайных ситуаций Андалусии Антонио Санс назвал этот пожар "самым разрушительным в истории региона" и охарактеризовал ситуацию как "беспрецедентную трагедию". Глава правительства Андалусии Хуанма Морено в посте в социальной сети X выразил соболезнования семьям погибших.

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