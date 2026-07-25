Деньги агрессора легализуют через Дубай: брокера Ники Кунднани призывают внести в санкционные списки Украины и Запада

Финансовая сеть, построенная вокруг дубайского брокера Alchemy Markets DMCC и платежного бренда Xoala, массово обслуживает вывод капитала из РФ и, по данным расследования Telegraf, может использоваться для оплаты закупок в интересах российского военно-промышленного комплекса

Авторы расследования призывают Украину и страны-партнеры ввести персональные санкции против организатора схемы – Ники Гопе Кунднани, передает "ДС".

Как отмечается в материале, после вступления в силу 21-го пакета санкций ЕС 23 июля 2026 года, который заморозил активы 94 банков и финансовых организаций РФ, спрос и цены на нелегальные платежные маршруты из России взлетели. На этом рынке, пишет издание, активно работают дубайские форекс-брокеры, которые давно находятся в поле зрения Минфина США.

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Схема, описываемая в расследовании, состоит из пяти шагов: клиенту из РФ за неделю регистрируют юридическое лицо в Дубае, подключают его к брокеру Alchemy Markets DMCC, брокер принимает криптовалюту и с помощью форекс-инструменты конвертирует её в фиатные деньги с "формально легальным происхождением", после чего средства выводятся через подконтрольную Кунднани платежную систему Xoala (юридически – шведская компания Steven AB). Ранее эту роль, по данным журналистов, выполняла британская Blackthorn Finance Ltd.

"Для оплаты теневого импорта комплектующих и технологий, необходимых для производства вооружений, этот финансовый канал активно используют структуры российского военно-промышленного комплекса", – говорится в расследовании.

След Blackthorn – не предположение, а зафиксированный регулятором факт: 17 ноября 2023 года британский FCA ограничил деятельность компании и заморозил её активы, а 14 апреля 2025 года Blackthorn была переведена в режим специальной администрации. Среди пострадавших – граждане 13 стран, включая Украину. В феврале 2026 года обманутые клиенты вышли на акцию протеста на международной выставке iFX EXPO Dubai, где Кунднани продвигал Xoala в качестве замены Blackthorn.

Украинский регулятор неоднократно бил тревогу: ещё в мае 2024 года NSFX Ltd попала в список сомнительных инвестиционных проектов (позже брокер был переименован в Alchemy Markets), в феврале, марте и мае 2026 года НКЦПФР отдельно указывала на риски, связанные с Blackthorn Finance Ltd, Alchemy Markets Ltd и Xoala, а реестр сомнительных инвестиционных проектов прямо фиксирует высокий риск полной потери средств инвесторами.

Параллельно, отмечают журналисты, Кунднани готовит к IPO на NASDAQ холдинг FDCTech, Inc. В июне 2026 года совет директоров компании официально признал недостоверность отчетности за 2024–2025 годы и существенные недостатки внутреннего финансового контроля. Аудитом занимались нигерийские фирмы, одна из которых – Olayinka Oyebola & Co – получила от SEC шестилетний запрет на работу с отчетностью американских эмитентов в деле о сокрытии мошенничества Tingo. В совокупности, по мнению авторов, происходящее имеет признаки классической схемы "Pump and Dump".

"Все описанное делает логичным и неизбежным следующий шаг – внесение Кунднани и его ключевых структур в персональные санкционные списки Украины и стран-партнеров с целью блокирования их активов, ограничения доступа к международной финансовой системе, защиты инвесторов и перекрытия возможных каналов финансирования российской военной агрессии", – резюмирует издание.

Полный текст расследования – на Telegraf.

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