В Испании и Франции приказали эвакуировать свыше 220 000 человек из-за лесных пожаров

Президент Франции мобилизовал вооруженные силы для оказания помощи в ликвидации пожаров.

Французские власти распорядились эвакуировать почти 60 000 человек в окрестностях Бордо из-за масштабных лесных пожаров, которые вспыхнули на территории Франции и Испании. Всего свыше 220 000 человек приказали покинуть опасные районы, пишет BBC.

Отмечается, что около 200 000 человек были эвакуированы на юго-западе Франции в регионах Жиронда и Ланды. Президент Франции Эммануэль Макрон мобилизовал вооруженные силы для оказания помощи в ликвидации пожаров.

Испанские власти предупредили, что пожар в окрестностях Мадрида превышает возможности пожарных по его локализации после того, как три пожара к западу от столицы слились в один. Также правительство Испании объявило чрезвычайное положение в стране: 25 000 человек получили приказ об эвакуации, а почти 40 000 человек - не выходить из своих домов.

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По словам президента автономного сообщества Мадрида Исабель Диас Аюсо, это худший пожар в истории региона. Она отметила, что на этот район обрушилась буря из-за высоких температур, неумолимого ветра и сливающихся фронтов пожара.

Испанские местные службы экстренной помощи сообщили, что лесные пожары продвигаются в направлении муниципалитетов Робледо-де-Чавела и Фреснедильяс-де-ла-Оливия, которые находятся в 50 км от столицы Мадрида.

"Лесной пожар достиг своего пика и в настоящее время выходит за пределы возможностей пожарных по его локализации", – рассказал журналистам Карлос Новильо, руководитель управления по чрезвычайным ситуациям регионального правительства Мадрида.

Для остановки продвижения пламени Испания задействовала Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям. Его основной задачей является защита территорий вблизи города Эль-Эскориал.

Власти также следят за отдельным лесным пожаром в соседней провинции Авила. Чиновники опасаются, что огромный пожар в Бургоондо может соединиться с мадридским. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что власти делают все возможное, чтобы предотвратить слияние этих двух пожаров.

В издании добавили, что в Мадридском регионе выгорело не менее 6 000 гектаров земли, а пожар в Авиле охватил почти 9 000 гектаров. Были эвакуированы восемь муниципалитетов, в том числе Чапиньера, Навас-дель-Рей, Кольменар-дель-Арройо, Фреснедильяс-де-ла-Олива, Робледо-де-Чавела, Альдеа-дель-Фресно, Навалагамелья и Сарсалехо. Еще несколько населенных пунктов, в том числе Сан-Мартин-де-Вальдейглесиас, Пелайос-де-ла-Преса и Вилья-дель-Прадо, находятся в режиме изоляции.

Кроме того, испанская Гражданская гвардия арестовала одного человека и ведет расследование в отношении еще одного в связи с пожаром в Бургоондо. Чиновники не исключают, что пожар в Бургоондо мог быть вызван халатностью при использовании тяжелой техники в период действия ограничительных мер.

Ситуация во Франции

На юго-западе Франции власти эвакуировали около 200 000 человек после того, как лесные пожары охватили регионы Жиронда и Ланды. Утром 25 июля четыре города - Сен-Медар-ан-Жаль, Сен-Жан-д'Иллак, Мартинья-сюр-Жаль и Сен-Обен-де-Медок были эвакуированы в качестве меры предосторожности.

В издании отметили, что пожар в Жиронде охватил более 19 000 гектаров леса и уничтожил около 80 домов. Власти эвакуировали весь полуостров Кап-Ферре на юго-западном побережье.

Начальник пожарно-спасательной службы Марк Вермюлен заявил в разговоре с журналистами, что условия оказались более суровыми, чем во время разрушительных пожаров, поразивших регион в 2022 году, а засуха позволила огню продолжать распространяться в течение всей ночи.

"Мы никогда не видели конвективного пожара такой силы", - сказал журналистам министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

Кроме того, в районе Бискаросс в департаменте Ланды, ещё один лесной пожар вынудил более 23 000 человек эвакуироваться из домов, кемпингов, дома престарелых и летнего лагеря. Префект департамента Ланды Жиль Клавреул заявил, что пожар не будет потушён до конца следующей пятницы из-за ветра со скоростью до 50 км/ч и температуры 36–37 °C.

Лесные пожары добрались и до Италии

В издании отметили, что на этой неделе о лесных пожарах сообщила Италия. Одним из наиболее пострадавших регионов стала Сицилия, где при тушении пожара погиб один пожарный.

По данным Службы ЕС по изменению климата Copernicus, Европа является самым быстро нагревающимся континентом: с 1980-х годов температура здесь растет более чем в два раза быстрее, чем в среднем по миру.

Экологи заявили, что более жаркие и сухие условия приводят к снижению влажности растительности, создавая "топливо", которое позволяет лесным пожарам возникать и распространяться быстрее.

Экстремальная жара в Южной Европе - что известно

Напомним, что в странах Европы продолжается борьба с масштабными лесными пожарами, охватившими Францию, Испанию, Италию и Грецию. Из-за стихии десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома и места отдыха.

В частности, в Греции продолжается последний день четырехдневной волны экстремальной жары. Синоптики прогнозируют повышение температуры до 42 °C, а для нескольких регионов южной и центральной части страны, включая окрестности Афин, объявлен наивысший уровень пожарной опасности.

Между тем в Великобритании в отдельных районах дождей не было уже более месяца. Значительная часть юга Англии находится в состоянии продолжительной засухи, что является предпоследним этапом перед официальным объявлением засухи.

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