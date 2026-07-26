Загромождают пространство и мешают отдыху: 12 вещей, которым не место в спальне

Некоторые вещи могут создавать ощущение беспорядка в помещении.

Спальня должна быть местом для отдыха и восстановления сил после насыщенного дня. Однако даже уютный интерьер, удобная постель и правильное освещение не всегда избавляют от ощущения беспорядка. По словам специалиста по организации пространства, причиной могут быть вещи, которые не стоит хранить в этой комнате, пишет Better Homes & Gardens.

Спальня должна оставаться пространством для отдыха, однако в ней часто скапливаются вещи, которые не способствуют уюту и порядку.

По словам специалиста по организации пространства Мэри Корнетты, некоторые предметы могут создавать ощущение беспорядка даже в ухоженной комнате.

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Эксперт советует пересмотреть, что именно хранится в спальне, и избавиться от лишнего или перенести эти вещи в другое место.

Вот 12 предметов, которым, по её мнению, не место в этой комнате.

1. Стул для одежды

Пустой стул или скамейка в спальне часто превращаются в место, куда складывают одежду, которую ещё не пора стирать, но и возвращать в шкаф не хочется. Если у вас есть такая привычка, Корнетта советует либо отказаться от этой мебели, либо регулярно убирать накопившиеся вещи, чтобы они не превращались в кучу беспорядка.

2. Неудобное постельное белье

Если подушки потеряли форму, а простыни или наволочки износились, их стоит заменить. Старое постельное белье можно отдать на благотворительность или передать в приюты для животных, если они принимают такие вещи. Эксперт также не советует хранить старые комплекты "на всякий случай", ведь они только занимают место.

3. Одежда

Просмотрите содержимое шкафа и комода и избавьтесь от вещей, которые больше не подходят по размеру или не носятся. Даже если эта одежда спрятана в ящиках или за дверцами шкафа, ее скопление создает ощущение беспорядка. К тому же освободившееся место можно использовать для вещей, которые действительно нужны.

4. Обувь и аксессуары

То же самое касается обуви, сумок, головных уборов, ремней и других аксессуаров. Если полка для обуви переполнена, стоит пересмотреть систему хранения. Также полезно навести порядок в ящиках с украшениями и найти удобный способ организации аксессуаров.

5. Декоративные мелочи

Даже если сувениры и мелкие украшения аккуратно расставлены на полках, они быстро накапливаются и создают впечатление загроможденного пространства. Корнетта советует оставить лишь несколько действительно важных вещей, а остальное хранить отдельно.

6. Документы

Стопки бумаг и рабочих документов могут вызывать стресс даже в домашнем офисе, поэтому в спальне им не место. Ненужные бумаги стоит утилизировать, а необходимые – перенести в другое место. Если рабочий стол расположен именно в спальне, эксперт советует использовать систему хранения, которая позволит убирать документы после завершения работы.

7. Вещи под кроватью

Хранение сезонных вещей под кроватью помогает экономить место, однако там часто остаются предметы, о которых со временем просто забывают. Специалистка рекомендует как минимум раз в год пересматривать такие запасы и избавляться от того, что больше не понадобится.

8. Спортивный инвентарь

Если вы не тренируетесь в спальне регулярно, коврики для йоги, гантели и эспандеры лучше перенести в другое место. Крупные тренажеры также занимают много места и нередко превращаются в ещё одну поверхность для накопления вещей.

9. Просроченные средства

В спальне тоже стоит проверять косметику, средства по уходу и лекарства на срок годности. Если продукт давно пылится или его происхождение уже сложно вспомнить, возможно, пришло время его выбросить. В то же время эксперт отмечает, что большинство лекарств и косметических средств лучше хранить в ванной комнате.

10. Еда

Хранение еды в спальне может привлекать насекомых и других вредителей. Кроме того, крошки и остатки еды способны загрязнять постель и способствовать размножению бактерий. Поэтому ночные перекусы Корнетта советует оставить для кухни.

11. Мусор

Этикетки от новой одежды, пустые бутылки из-под воды или засохшие комнатные растения легко остаются незамеченными. Однако даже такие мелочи создают ощущение беспорядка, поэтому их стоит регулярно убирать.

12. Рабочие вещи

Ноутбук, документы и другие предметы, связанные с работой, не должны занимать место в комнате, предназначенной для отдыха. Если же в спальне оборудован рабочий уголок, эксперт советует отделить его перегородкой или другим способом скрывать рабочие вещи в конце дня.

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