Зелёный чай или вода с лимоном: что пить, чтобы лучше поддерживать водный баланс

Гидратация имеет важное значение для общего состояния здоровья.

Вода с лимоном и зеленый чай могут помочь поддерживать водный баланс организма. Эксперты объяснили, чем полезны эти напитки и какой из них лучше выбрать, пишет Verywell Health.

Некоторые люди могут беспокоиться, что кофеин в зеленом чае обладает мочегонным эффектом и может привести к обезвоживанию. Однако это не обязательно так: количество кофеина в этом напитке достаточно низкое, а вода в его составе компенсирует возможное воздействие. Поэтому зеленый чай может способствовать общему потреблению жидкости.

Вода с лимоном также хорошо увлажняет организм, ведь её основой остаётся вода. Добавленный лимон может сделать напиток более приятным на вкус, поэтому людям, которым сложно пить обычную воду, может быть легче получать достаточное количество жидкости.

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Кроме того, по данным Центра данных о пищевых продуктах Министерства сельского хозяйства США, лимоны содержат небольшое количество минералов, в частности калий и магний. Эти электролиты помогают поддерживать водный баланс в организме.

Как они поддерживают работу печени

Печень отвечает за расщепление токсинов и их выведение из организма. В то же время так называемые "детокс-продукты" не имеют достаточных научных доказательств эффективности. Зато поддержание здоровья печени помогает ей выполнять естественную функцию очищения организма.

Исследования показывают, что зеленый чай может поддерживать работу печени благодаря высокому содержанию катехинов – полифенольных антиоксидантов. Они могут уменьшать воспаление, повреждение клеток печени из-за окислительного стресса и накопления жира, говорится в статье о полезных свойствах катехинов зеленого чая.

Вода с лимоном также может оказывать положительное влияние благодаря содержанию витамина C, который действует как антиоксидант. Кроме того, лимоны содержат растительное соединение нарингенин, которое может способствовать уменьшению воспаления и повреждений, связанных с окислительным стрессом. Исследования на животных показали, что лимон может улучшать работу ферментов печени, которые помогают ей фильтровывать отходы, говорится в статье о защитном действии лимонного сока.

Другие преимущества зелёного чая и воды с лимоном

Помимо поддержания водного баланса, эти напитки обладают и другими полезными свойствами.

Зелёный чай может поддерживать здоровье сердца и мозга, а также связан со снижением риска некоторых заболеваний. Кроме того, он может в некоторой степени способствовать контролю веса благодаря влиянию на метаболизм.

Вода с лимоном может улучшать пищеварение, помогать предотвращать образование камней в почках и способствовать лучшему усвоению железа. Достаточное количество жидкости также важно для нормальной работы мозга.

Что лучше выбрать

Если выбирать между водой с лимоном и зеленым чаем, по мнению экспертов, стоит выбрать тот напиток, который будет легче пить регулярно.

Также можно объединить преимущества обоих напитков, добавив лимон в зеленый чай. Лимонный сок может улучшать усвоение организмом катехинов из зеленого чая, благодаря чему такой напиток может обладать дополнительными полезными свойствами.

Подробнее о важности гидратации

Ранее диетологи назвали 5 ежедневных привычек, которые помогут не забывать пить воду. Как отмечалось в материале, вода играет ключевую роль в работе организма, однако многие не выпивают рекомендуемую суточную норму. По словам специалиста, большинству взрослых рекомендуется употреблять около 8–12 стаканов жидкости в день.

Также ученые назвали напитки, которые хорошо увлажняют организм. Отмечалось, что основным источником гидратации должна быть обычная вода, однако теплые напитки, такие как чай и даже кофе, также могут способствовать достижению необходимого суточного потребления жидкости.

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