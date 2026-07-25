Климатическая аномалия в океане поражает даже ученых, последствия ощутит весь мир

В этом году явление Эль-Ниньо уже бьет рекорды, а оно ведь только начинается.

В этом году климатическое явление Эль-Ниньо, развивающееся в Тихом океане, имеет все шансы стать беспрецедентным по масштабам и последствиям. Ученые уже фиксируют температурные рекорды на поверхности океана, и когда явление достигнет суши, оно повлияет на погоду и там. Об этом пишет USA TODAY со ссылкой на климатологов и результаты последних исследований.

Учёные отмечают, что температура поверхности океана уже превысила порог, который обычно соответствует очень сильным эпизодам этого явления. Исследователь Зик Гаусфатер считает, что нынешнее развитие событий может превзойти все предыдущие наблюдения.

"Очень вероятно, что это будет самое сильное явление с начала ведения достоверных наблюдений – оно может оказаться самым сильным с ошеломляющим отрывом", – говорит климатолог.

Видео дня

Окончательно степень влияния этого Эль-Ниньо на погоду в мире станет понятнее в течение следующих 12–18 месяцев. В то же время климатологи уже сейчас прогнозируют, что 2026 год станет самым тёплым за всю историю наблюдений, а 2027-й почти наверняка превзойдёт его.

Как сообщает издание, особую тревогу вызывает сочетание мощного Эль-Ниньо с глобальным потеплением.

"Потенциально рекордный Эль-Ниньо на фоне и без того рекордно высоких глобальных температур – это чрезвычайно серьезная ситуация", – отметил климатолог Калифорнийского университета Дэниел Свейн.

По словам ученых, сильное явление Эль-Ниньо может существенно изменить погодные условия в различных регионах мира. Среди возможных последствий – волны жары, сильные осадки, разрушительные наводнения, длительные засухи и масштабные лесные пожары. В то же время это явление способно снизить активность ураганов в Атлантическом океане, хотя в восточной части Тихого океана их количество, напротив, может возрасти.

Помимо погодных рисков, эксперты предупреждают о значительных экономических последствиях. По словам профессора Дартмутского колледжа Джастина Менкина, нынешний цикл может стать самым дорогостоящим Эль-Ниньо в истории из-за убытков для сельского хозяйства, рыболовства и инфраструктуры.

Несмотря на тревожные прогнозы, ученые призывают не спешить с окончательными выводами. Хотя все признаки указывают на исторически сильнейший Эль-Ниньо, окончательный сценарий остается неопределенным.

Погода на планете

Как писал УНИАН, во Франции и Испании из-за рекордной жары вспыхнули масштабные лесные пожары, что привело к эвакуации более 220 000 человек. В Испании самый страшный пожар в истории Мадридского региона охватил тысячи гектаров, вынудив десятки тысяч человек покинуть свои дома, а правительство объявило чрезвычайное положение.

Также мы сообщали, что на южном участке Дуная уровень воды упал до исторического минимума, что вынудило ограничить судоходство и даже обнажило обломки корабля времен Второй мировой войны.

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