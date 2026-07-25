Иностранцы заблуждаются: 5 правил, которые стоит знать перед выездом на автобан в Германии

Утверждение о том, что на автобанах нет ограничения скорости, является абсолютным мифом.

Немецкие автобаны являются символом легального скоростного вождения, однако распространенные представления о них как о дороге без каких-либо правил являются ошибочными. Как пишет издание Jalopnik, сеть автобанов функционирует благодаря строгим законам и высокой дисциплине немецких водителей.

"Автобан – это не беззаконная пустошь, как Дикий Запад. Это тщательно спроектированная экосистема, населенная одними из самых строго обученных водителей на планете, которые соблюдают правила дорожного движения. Немецкие водительские права стоят тысячи долларов и требуют месяцев интенсивной теоретической и практической подготовки, а это значит, что люди вокруг вас действительно знают, как управлять транспортным средством на высокой скорости", – говорится в публикации.

Издание приводит 5 правил пользования немецкими автобанами, которые стоит знать иностранцам, путешествующим по Германии на автомобиле:

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Утверждение о полном отсутствии ограничения скорости – это миф. На самом деле примерно на половине автобанов установлены ограничения скорости из-за плотного трафика, аварийно опасных участков или ремонтных работ. Кроме того, цифровые информационные табло могут оперативно изменять допустимую скорость в зависимости от погодных условий или дорожной ситуации. Только после знака, обозначающего окончание всех ограничений, водители могут двигаться без установленного максимального ограничения, хотя рекомендуемая скорость остается на уровне около 130 км/ч.

Левая полоса предназначена только для обгона. Правила обязывают водителей держаться правой полосы, если они не совершают обгон. После завершения маневра необходимо сразу вернуться в правую полосу. Опережение справа в Германии строго запрещено и наказывается значительными штрафами. Если автомобиль сзади быстро приближается, сигналит или мигает дальним светом, это не проявление агрессии, а требование освободить полосу и не препятствовать движению.

Остановка из-за нехватки топлива влечет за собой штраф. На автобане запрещено останавливаться без крайней необходимости. Поэтому ситуация, когда автомобиль остановился из-за пустого бака, рассматривается как халатность водителя, ведь контроль уровня топлива полностью зависит от него. Такая остановка создает серьезную опасность для других участников движения и может привести к денежному штрафу, начислению штрафных баллов и другим санкциям.

Во время пробок необходимо формировать аварийный коридор. Даже на автомагистралях нередко возникают масштабные пробки. В таких случаях водители должны немедленно сформировать так называемый Rettungsgasse – специальный коридор для проезда машин экстренных служб. Автомобили в крайней левой полосе должны максимально сместиться влево, а все остальные – вправо. Важно сделать это сразу после остановки или резкого замедления движения, не дожидаясь появления сирен скорой помощи или пожарных.

Перед маневром нужно дважды оценить ситуацию. В заключение издание подчеркивает, что главная опасность автобанов заключается в большой разнице в скорости автомобилей. Машина, которая кажется далеко позади в зеркале, может двигаться со скоростью более 300 км/ч и сократить дистанцию всего за несколько секунд. Именно поэтому перед выездом на левую полосу водитель должен внимательно оценить скорость транспорта сзади, чтобы не заставить других резко тормозить и не создать аварийную ситуацию.

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