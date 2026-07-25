Секрет Голубой мечети: CNN рассказало, как амбиции юного султана подарили миру шедевр

В 2023 году мечеть открыли после самой масштабной за более чем 400 лет реставрации, которая длилась 6 лет.

Мечеть Султана Ахмета, или Голубая мечеть в Стамбуле, которую ежегодно посещают миллионы туристов, скрывает драматическую историю, связанную с борьбой за власть, религиозным скандалом и амбициями юного султана.

Именно эта смесь стала причиной появления одного из самых известных шедевров исламской архитектуры, пишет CNN. Отмечается, что Голубую мечеть построили между 1609 и 1616 годами по приказу султана Ахмеда I.

"Когда она строилась, Стамбул был не очень густонаселённым городом", – рассказал историк и писатель-путешественник Саффет Эмре Тонгуч.

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Будущий правитель вступил на престол в 13 лет. По словам историков, строительство грандиозной мечети имело не только религиозное, но и политическое значение – молодой султан стремился укрепить свой авторитет и оставить после себя наследие.

Амбиции, вызвавшие скандал

Архитектор Седефкар Мехмед Ага создал сооружение, соединившее османские и византийские традиции. При этом наибольшие споры вызвали шесть минаретов мечети вместо традиционных четырёх.

На тот момент столько же минаретов имела лишь самая святая мечеть ислама – Масджид аль-Харам в Мекке. Из-за этого распространились слухи, что султан Ахмед I якобы пытается сравниться со святыней мусульманского мира.

"Люди начали распространять слухи. Они говорили, что этот султан считает себя равным пророку Мухаммеду", – рассказал Тонгуч.

Согласно одной из самых распространённых легенд, чтобы погасить скандал, султан профинансировал строительство седьмого минарета для мечети в Мекке.

Почему мечеть называют Голубой

Своё популярное название мечеть получила благодаря интерьеру. Внутри она украшена более чем 20 тысячами изникских керамических плиток, среди которых преобладают оттенки синего цвета, символизирующего небо и духовность в исламской традиции.

Свет внутрь проникает через 260 окон, большинство из которых представляют собой витражи, а огромные люстры когда-то освещались масляными лампами. Интересный факт: в стеклянных чашах под ними до сих пор можно увидеть страусиные яйца – считается, что они отпугивают пауков.

Символ Стамбула

Несмотря на драматическую историю своего создания, Голубая мечеть остается одним из главных символов Стамбула. Она до сих пор является действующей мечетью, где пять раз в день проходят богослужения, а также входит в число самых популярных туристических достопримечательностей Турции.

В 2023 году мечеть открыли после самой масштабной за более чем 400 лет реставрации, которая длилась 6 лет. Сегодня она продолжает поражать туристов своими шестью минаретами, 13 величественными куполами и знаменитым голубым интерьером, который сделал её всемирно известной.

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