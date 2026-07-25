За ручку с Галкиным: 77-летняя Пугачева засветилась на фестивале в Юрмале (фото)

77-летняя российская певица Алла Пугачева вместе со своим мужем, шоуменом Максимом Галкиным, прибыла в Юрмалу и посетила открытие фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala, который организовывает латвийская певица Лайма Вайкуле. Пару засняли на видео. Несколько роликов были опубликованы в Instagram-аккаунте фестиваля, а также на фан-странице Пугачевой.
"Сегодня в концертном зале "Дзинтари" - Алла Пугачева и Максим Галкин. Почётные гости Laima Rendezvous Jūrmala, и весь зал это почувствовал. Есть вечера, которые становятся частью истории фестиваля - этот именно такой", - говорится в подписи к видео.
На одном из роликов запечатлено, как Галкин, проходя мимо журналистов, перешел на украинский язык, чтобы поблагодарить их. Когда пара появилась в зале, зрители аплодировали несколько минут.
"Легендарная Алла Пугачева почтила своим присутствием фестиваль "Laima Rendezvous Jūrmala"! Ее появление - это всегда большое и особенное событие, которое придает фестивалю неповторимое сияние и теплоту. Настоящая дружба и настоящий праздник музыки в зале "Дзинтари" - говорится в подписи к еще одному видео.
Напомним, ранее УНИАН писал, как Алла Пугачева раскрыла свое мнение о Путине и публично обратилась к нему. Как известно, Галкин с Пугачевой выехали из России после начала широкомасштабной войны в Украине.
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