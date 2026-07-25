'Армия в тяжелом состоянии': Онистрат ответил, удастся ли Драпатому улучшить ситуацию

Он отмечает, что окно возможностей, открывшееся благодаря ударам middle strike и deep strike, вскоре для Украины закроется.

Новоназначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый принимает армию в непростой ситуации.

Об этом в эфире "Новости.LIVE" сказал офицер Вооруженных сил Украины Андрей Онистрат.

"Все устали, инфильтрация идет по всем направлениям. Это достаточно тяжело и физически. То окно возможностей, которое у нас возникло в начале мая благодаря ударам middle strike и deep strike, на мой взгляд, скоро закроется. Поэтому перед ним стоит очень сложная история", – подчеркнул он.

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Как в армии восприняли назначение Драпатого?

Онистрат отмечает, что молодые офицеры, ставшие таковыми во время полномасштабного вторжения России на территорию Украины, поддерживают замену Сырского на Драпатого.

"И многие прямо празднуют. У людей есть надежда на перемены", – добавил он.

По его словам, Драпатый "человечен", к нему более свободный доступ и возможность общения.

Драпатому нужно время для проведения реформ.

Отвечая на вопрос о том, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Драпатому и исполняющему обязанности главы Министерства обороны Украины Евгению Хмаре закрыть воздушное пространство, реформировать ТЦК и изменить подходы к мобилизации, Онистрат ответил, что это "многоступенчатая задача".

По его словам, ТЦК на сегодняшний день – это единственный способ формирования войск. При этом он добавил, что речь должна идти не об изменении организационной структуры, а о необходимости преобразования армии.

"И, на мой взгляд, это глубокое изменение в обществе в отношении армейской службы – понимание того, что мы воюем с помощью техники, а не ружей. А также четкое понимание того, что должен быть установлен срок службы, четкие условия оплаты. И это уже начал делать Федоров на посту министра обороны", – подчеркнул офицер.

О "дедовщине" в армии

Онистрат отметил, что Драпатый сменил Сырского, но командиры остались на своих местах.

"Для того чтобы изменилась философия отношения в армии, нужно время. Если вы думаете, что во вторник назначили Драпатого, а в следующий вторник у нас все изменилось, то так не будет. Армия – это очень большой организм, в котором присутствуют все болезни общества. Я не жду, что завтра произойдут какие-то изменения или удастся закрыть небо", – добавил он.

Подробнее о назначении Драпатого

Как сообщал УНИАН, 21 июля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что назначил командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-майора Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского.

Он отметил, что совместно с Драпатым, Евгением Хмарой и Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена структура Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Президент поблагодарил Сырского за оборону Киева, Харьковскую наступательную и Курскую операции, а также за вклад в защиту Украины.

Драпатый – один из самых молодых украинских генералов, который прошел всю войну с Россией с первых дней 2014 года. Он воевал на Донбассе, командовал подразделениями в самых горячих точках, а впоследствии сыграл ключевую роль во время широкомасштабного вторжения 2022 года.

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