Просмотр коротких видео может привести к эмоциональному выгоранию и депрессии, - ученые

Исследование показало, что "упадок мозга" является сильным предиктором выгорания.

Пассивное потребление бесконечных короткометражных видеороликов вызывает особый вид когнитивной усталости, широко известный как "упадок мозга". Новое исследование доказывает, что такое цифровое истощение не приводит к депрессии, а запускает предсказуемую цепочку психологических реакций. Об этом пишет PsyPost.

Результаты исследования показывают, что бесконечная прокрутка истощает психическую энергию и вызывает выгорание, что усиливает стресс и тревогу, вплоть до проявления депрессивных симптомов.

"Учёные определяют "упадок мозга" как состояние умственной затуманенности, рассеянного внимания и когнитивной перегрузки, возникающее в результате постоянного воздействия низкокачественного цифрового контента. Это состояние отличается от традиционного технологического стресса, который часто вызывается большой нагрузкой на работе или необходимостью осваивать новое программное обеспечение", - добавляют в материале.

Видео дня

В то же время это понятие отличается от зависимости от видеоигр. Обычно геймеры испытывают высокий уровень стимуляции и активной вовлеченности во время путешествий по виртуальным мирам. Однако те, кто попал в алгоритмические циклы прокрутки, находятся в пассивном, похожем на зомби состоянии, в котором добровольный самоконтроль снижается.

"Чтобы объяснить, как это происходит, исследователи использовали концептуальную модель, известную как теория когнитивной нагрузки. Эта теория предполагает, что рабочая память человеческого разума имеет очень ограниченную емкость. Короткие видеоролики заставляют мозг быстро переключаться между контекстами с каждым движением пальца", - говорится в публикации.

Пользователь может сначала посмотреть космический скетч, а затем трагическую новость или кулинарный мастер-класс - и все это в течение 30 секунд. Таким образом, мозг не может отдохнуть, обработать информацию или сформировать воспоминания. Такой постоянный поток информации действует как излишняя нагрузка, которая полностью перегружает психическую систему.

"Исследование показало, что "упадок мозга" является сильным предиктором выгорания. Выгорание выступает ключевой переходной фазой в цикле цифрового психического здоровья. Когда люди теряют свою психическую и эмоциональную энергию из-за бесконечного потребления цифрового контента, они оказываются неспособными справляться с обычными требованиями повседневной жизни", - подчеркивается в материале.

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