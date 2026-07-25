Польша может не вернуть Украине часть картин, вывезенных во время войны, - Rzeczpospolita

Речь идет о картинах "Портрет Роксоланы" XVI века и "Портрет юноши" художника Алойзы Рейхана.

Наследники польского князя Анджея Любомирского через суд пытаются не допустить возвращения Украине двух картин из коллекции Львовского исторического музея, которые были вывезены в Польшу в начале полномасштабного вторжения Украины. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Отмечается, что речь идет о картинах "Портрет Роксоланы" XVI века и "Портрет юноши" художника Алойзы Рейхана. Сейчас они находятся в музее Среднего Поморья в Слупске.

"Экспонаты были привезены в Польшу в рамках усилий по обеспечению сохранности украинских музейных коллекций, которым угрожает продолжающаяся война. Присутствие коллекции в Польше гарантирует ее безопасность и одновременно позволяет широкой публике познакомиться с собраниями, которые обычно можно увидеть во Львове", - написали организаторы выставки "Приграничные земли Европы – из сокровищницы Львовского исторического музея", на которой выставлены эти экспонаты.

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В издании рассказали, что представитель наследников польского князя Анджея Любомирского адвокат Мацей Обрембский подал в окружной суд Слупска ходатайство о запрете передачи картин до окончания судебного разбирательства. Он заявил, что наследники считают, что эти картины входили в коллекцию Любомирских и должны остаться на территории Польши.

Во Львовском историческом музее имеют другую позицию. Там заявили, что картины входят в государственный музейный фонд Украины и были временно вывезены в Польшу исключительно для сохранности во время полномасштабной войны.

В издании напомнили, что похожая ситуация возникла в 2024 году во время выставки во дворце Королевского замка в Варшаве. Тогда после подачи аналогичного ходатайства Украина досрочно вывезла спорные экспонаты обратно во Львов, а суд впоследствии отказал в обеспечительных мерах, поскольку картин в Польше уже не было.

В Польше резко возросло число нападений на украинцев

Ранее газета Rzeczpospolita писала, что в Польше с начала 2026 года существенно возросло количество сообщений о преступлениях на почве ненависти в отношении граждан Украины.

По данным Главного управления полиции Польши, только за первые шесть месяцев года украинцы подали 180 заявлений, что более чем на 30% превышает показатели аналогичного периода предыдущих лет.

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