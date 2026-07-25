Названы самые выгодные смартфоны – они почти не теряют в цене после покупки

Если вы привыкли часто менять смартфоны, покупка устройств из этого списка поможет вернуть максимум вложенных средств при перепродаже.

Специалисты издания BGR со ссылкой на данные торговой площадки Swappa перечислили телефоны, которые лучше остальных сохраняют стоимость на вторичном рынке. В рейтинг вошли модели, теряющие меньше всего в цене после покупки.

Самым выгодным аппаратом для перепродажи оказался базовый iPhone 17 с накопителем емкостью 256 ГБ. Спустя 10 месяцев после релиза этот девайс, доступный в рознице за 799 долларов, сохранил 99% первоначальной стоимости – на вторичном рынке его перепродают в среднем за $791.

На втором месте разместили iPhone 17 Pro. Компактный 6,3-дюймовый флагман с чипом A19 Pro и 12 ГБ оперативной памяти практически не дешевеет: если на старте продаж устройство стоило $1099, то к середине лета оно сохранило 98,7% стартовой цены и перепродается за $1085.

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В топ-3 также попал iPhone 17 Pro Max с показателем 98,73%. Несмотря на то, что уже через два месяца Apple представит линейку iPhone 18, б/у версия Pro Max на 256 ГБ оценивается в 1173 долларов (при цене нового $1199). Осенью прошлого года модель была полностью распродана по предзаказам во многих странах.

Четвертую строчку занял iPhone 17e, который спустя 4 месяца после выхода сохранил 96,66% стоимости. При официальной цене в $599 за версию на 256 ГБ, на Swappa его покупают за $579. Модель привлекает покупателей топовым чипом A19, поддержкой MagSafe и ИИ-функциями Apple Intelligence.

Единственным Android-смартфоном в первой пятерке оказался Samsung Galaxy S26 – его остаточная стоимость составляет около 88,9%. На вторичном рынке разблокированная версия на 256 ГБ перепродается за $800 при стартовой цене $899.

Авторы исследования отмечают, что рейтинг составлен на основе цен разблокированных устройств в хорошем состоянии, выставленных на продажу на вторичном рынке. По их наблюдениям, смартфоны Apple традиционно медленнее дешевеют благодаря высокому спросу, длительной программной поддержке и стабильной популярности бренда.

Презентация новых iPhone пройдет 9 сентября. Apple планирует изменить свою 15-летнюю традицию и разделить релиз линейки iPhone 18 на две части. Премиальные флагманские модели (Pro, Pro Max и складной iPhone) выйдут осенью 2026 года, а базовый iPhone 18 задержится до весны 2027 года.

Ранее эксперты назвали популярные смартфоны, которые входят в последний год поддержки. Их владельцам стоит проверить, сколько времени их телефон еще будет получать новые версии системы и патчи безопасности и, возможно, задумайте об апгрейде.

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