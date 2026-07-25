Названы самые выгодные смартфоны – они почти не теряют в цене после покупки

Специалисты издания BGR со ссылкой на данные торговой площадки Swappa перечислили телефоны, которые лучше остальных сохраняют стоимость на вторичном рынке. В рейтинг вошли модели, теряющие меньше всего в цене после покупки.
Самым выгодным аппаратом для перепродажи оказался базовый iPhone 17 с накопителем емкостью 256 ГБ. Спустя 10 месяцев после релиза этот девайс, доступный в рознице за 799 долларов, сохранил 99% первоначальной стоимости – на вторичном рынке его перепродают в среднем за $791.
На втором месте разместили iPhone 17 Pro. Компактный 6,3-дюймовый флагман с чипом A19 Pro и 12 ГБ оперативной памяти практически не дешевеет: если на старте продаж устройство стоило $1099, то к середине лета оно сохранило 98,7% стартовой цены и перепродается за $1085.
В топ-3 также попал iPhone 17 Pro Max с показателем 98,73%. Несмотря на то, что уже через два месяца Apple представит линейку iPhone 18, б/у версия Pro Max на 256 ГБ оценивается в 1173 долларов (при цене нового $1199). Осенью прошлого года модель была полностью распродана по предзаказам во многих странах.
Четвертую строчку занял iPhone 17e, который спустя 4 месяца после выхода сохранил 96,66% стоимости. При официальной цене в $599 за версию на 256 ГБ, на Swappa его покупают за $579. Модель привлекает покупателей топовым чипом A19, поддержкой MagSafe и ИИ-функциями Apple Intelligence.
Единственным Android-смартфоном в первой пятерке оказался Samsung Galaxy S26 – его остаточная стоимость составляет около 88,9%. На вторичном рынке разблокированная версия на 256 ГБ перепродается за $800 при стартовой цене $899.
Авторы исследования отмечают, что рейтинг составлен на основе цен разблокированных устройств в хорошем состоянии, выставленных на продажу на вторичном рынке. По их наблюдениям, смартфоны Apple традиционно медленнее дешевеют благодаря высокому спросу, длительной программной поддержке и стабильной популярности бренда.
Презентация новых iPhone пройдет 9 сентября. Apple планирует изменить свою 15-летнюю традицию и разделить релиз линейки iPhone 18 на две части. Премиальные флагманские модели (Pro, Pro Max и складной iPhone) выйдут осенью 2026 года, а базовый iPhone 18 задержится до весны 2027 года.
Ранее эксперты назвали популярные смартфоны, которые входят в последний год поддержки. Их владельцам стоит проверить, сколько времени их телефон еще будет получать новые версии системы и патчи безопасности и, возможно, задумайте об апгрейде.