'То, что сделал Путин, было абсолютным преступлением': Джонсон снял фильм с собой о войне в Украине

Он работает в режиме настоящего журналиста, делая заметки во время интервью с солдатами, священнослужителями и сотрудниками благотворительных организаций.

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон приезжал в Украину с незапланированной поездкой, чтобы рассказать о войне и обосновать необходимость усиления британской поддержки. Об этом пишет Telegraph.

Отмечается, что для зрителей тоже есть сюрприз, потому что Джонсон снял серьезный, без излишеств документальный фильм - "Борис Джонсон: В зону поражения Украины" (Channel 5) - с серьезной целью.

"Он сделал это, подвергая свою безопасность немалому риску.. Джонсон проявил смелость, оказавшись там, хотя единственный раз, когда мы видим испуг на его лице, это когда пара украинских солдат размахивает самодельной бомбой. Они смеются и говорят ему расслабиться: детонатор еще не установлен", - сказано в статье.

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По очевидным соображениям безопасности Джонсон путешествует инкогнито. Его прическа делает его довольно узнаваемым, поэтому в какой-то момент он меняет шапку на балаклаву.

Отмечается, что Джонсон работает в режиме настоящего журналиста, делая заметки во время интервью с солдатами, священнослужителями и сотрудниками благотворительных организаций.

90-минутный фильм начинается с кадров атаки российского беспилотника на пассажирский поезд, в результате которой погибли шесть человек и многие получили ранения. Джонсон сказал:

"Это был не случайный удар, а преднамеренная атака, и не что иное, как акт терроризма".

Он осуждает тактику Путина как жестокую и варварскую и восхваляет украинский дух.

Джонсон говорит, что снимает этот фильм, потому что любит Украину и движим чувством справедливости.

"Я просто не думаю, что когда-либо видел столь очевидный пример добра и зла, правильного и неправильного. То, что сделал Путин, было абсолютным преступлением", - сказал он об вторжении.

Россия отреагировала на документальный фильм заявлением, обвинив Джонсона в срыве возможного мирного соглашения в 2022 году и, следовательно, в принятии на себя "личной ответственности" за гибель людей.

Война в Украине - последние новости

В субботу, 25 июля, российская оккупационная армия дважды атаковала иностранное гражданское судно дронами вблизи Одессы. Пострадали как минимум 7 человек.

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