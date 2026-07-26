В 'золотой век' лингвистики люди говорили более чем на 12 000 языках, - исследование

Резкое сокращение числа языков, на которых говорят, началось не с европейского колониализма около 500 лет назад, как широко предполагалось, а, скорее, столетия назад.

Мир пережил лингвистический "золотой век" несколько тысячелетий назад, когда по всему миру использовались десятки тысяч языков, прежде чем эпоха империй уничтожила сообщества и традиции. Об этом пишет gbnews.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science, международная группа лингвистов, демографов и биологов-эволюционистов проследила траекторию глобального языкового разнообразия за последние 12 000 лет.

Оно показало, что резкое сокращение числа языков, на которых говорят, началось не с европейского колониализма около 500 лет назад, как широко предполагалось, а, скорее, столетия назад.

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Отмечается, что появление крупных государств и многонациональных империй, включая Римскую империю, спровоцировало резкое сокращение языкового разнообразия, а колониальная экспансия лишь позже ускорила этот процесс.

Поскольку никаких письменных свидетельств о языках не существует до изобретения письменности около 6000 лет назад, исследователи обратились к сочетанию этнографических данных, оценок доисторического населения, а также статистического и социального моделирования.

Их целью было восстановить лингвистическое разнообразие на протяжении голоцена, геологического периода, охватывающего последние 12 000 лет.

"Чтобы оценить, как популяции были распределены и их размер до начала земледелия, команда использовала этнографические данные 171 общества охотников-собирателей и рыболовов, которые не изменились в результате контактов с сельскохозяйственными сообществами", - сказано в статье.

Они сопоставили это с независимым анализом, согласно которому население Земли 12 000 лет назад составляло от примерно 4,4 до семи миллионов человек.

Основываясь на этих цифрах, их модели предполагают, что в начале голоцена говорили от 4500 до 6200 языков.

Интересно, что ученые смоделировали тысячи потенциальных путей, связывающих оценки языка раннего голоцена с сегодняшними днями. Они объясняют рост населения, вызванный развитием сельского хозяйства и технологий, а также сокращение населения, вызванное конфликтами, болезнями и экологическим давлением.

Эти модели последовательно указывали на пик языкового разнообразия между одним и тремя тысячелетиями назад.

Ведущий автор Дамиан Блази, профессор-исследователь Университета Помпеу Фабра в Барселоне, сказал:

"Мир до появления сельского хозяйства, вероятно, не был исключительно богат языками. Скорее всего, языков было меньше, чем сегодня. Языковое разнообразие затем росло вместе с человеческим населением на протяжении тысячелетий".

Важно, что по мере того как государства и империи становились доминирующими, они навязывали свои собственные языки и культуры ранее независимому населению, положив конец золотому веку.

Ученые пришли к выводу, что около 7600 языков, на которых сейчас говорят или используют жесты во всем мире, представляют собой узкую и исторически искаженную часть тех, которые когда-то существовали. Исследование выявило серьезные последствия для того, как ученые понимают глобальные языковые и культурные модели.

Соавтор Рассел Грей, возглавляющий отдел лингвистической и культурной эволюции в Институте эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге, сказал:

"Языки, которые мы видим сегодня, являются пережитками огромного и крайне избирательного исторического узкого места. Лингвистическая особенность может быть общей не потому, что она по своей природе эффективна или лучше подходит для общения, а потому, что ее носителем стало население, которое расширялось".

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