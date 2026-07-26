В 'золотой век' лингвистики люди говорили более чем на 12 000 языках, - исследование

Мир пережил лингвистический "золотой век" несколько тысячелетий назад, когда по всему миру использовались десятки тысяч языков, прежде чем эпоха империй уничтожила сообщества и традиции. Об этом пишет gbnews.
В новом исследовании, опубликованном в журнале Science, международная группа лингвистов, демографов и биологов-эволюционистов проследила траекторию глобального языкового разнообразия за последние 12 000 лет.
Оно показало, что резкое сокращение числа языков, на которых говорят, началось не с европейского колониализма около 500 лет назад, как широко предполагалось, а, скорее, столетия назад.
Отмечается, что появление крупных государств и многонациональных империй, включая Римскую империю, спровоцировало резкое сокращение языкового разнообразия, а колониальная экспансия лишь позже ускорила этот процесс.
Поскольку никаких письменных свидетельств о языках не существует до изобретения письменности около 6000 лет назад, исследователи обратились к сочетанию этнографических данных, оценок доисторического населения, а также статистического и социального моделирования.
Их целью было восстановить лингвистическое разнообразие на протяжении голоцена, геологического периода, охватывающего последние 12 000 лет.
"Чтобы оценить, как популяции были распределены и их размер до начала земледелия, команда использовала этнографические данные 171 общества охотников-собирателей и рыболовов, которые не изменились в результате контактов с сельскохозяйственными сообществами", - сказано в статье.
Они сопоставили это с независимым анализом, согласно которому население Земли 12 000 лет назад составляло от примерно 4,4 до семи миллионов человек.
Основываясь на этих цифрах, их модели предполагают, что в начале голоцена говорили от 4500 до 6200 языков.
Интересно, что ученые смоделировали тысячи потенциальных путей, связывающих оценки языка раннего голоцена с сегодняшними днями. Они объясняют рост населения, вызванный развитием сельского хозяйства и технологий, а также сокращение населения, вызванное конфликтами, болезнями и экологическим давлением.
Эти модели последовательно указывали на пик языкового разнообразия между одним и тремя тысячелетиями назад.
Ведущий автор Дамиан Блази, профессор-исследователь Университета Помпеу Фабра в Барселоне, сказал:
"Мир до появления сельского хозяйства, вероятно, не был исключительно богат языками. Скорее всего, языков было меньше, чем сегодня. Языковое разнообразие затем росло вместе с человеческим населением на протяжении тысячелетий".
Важно, что по мере того как государства и империи становились доминирующими, они навязывали свои собственные языки и культуры ранее независимому населению, положив конец золотому веку.
Ученые пришли к выводу, что около 7600 языков, на которых сейчас говорят или используют жесты во всем мире, представляют собой узкую и исторически искаженную часть тех, которые когда-то существовали. Исследование выявило серьезные последствия для того, как ученые понимают глобальные языковые и культурные модели.
Соавтор Рассел Грей, возглавляющий отдел лингвистической и культурной эволюции в Институте эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге, сказал:
"Языки, которые мы видим сегодня, являются пережитками огромного и крайне избирательного исторического узкого места. Лингвистическая особенность может быть общей не потому, что она по своей природе эффективна или лучше подходит для общения, а потому, что ее носителем стало население, которое расширялось".
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