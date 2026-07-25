С перелетными птицами происходит трагедия глобального масштаба, - ученые

Учёные призывают к созданию глобальной системы защиты, поскольку локальные меры не принесут результата.

Более половины всех перелетных видов птиц в мире в настоящее время теряют свою численность из-за совокупности антропогенных угроз. Об этом пишет академическое издание The Conversation.

Авторы публикации – декан Земного фонда, профессор биологии и окружающей среды Джорджтаунского университета Питер Марра и эколог-исследователь Смитсоновского института Натан В. Купер отмечают, что выживание миллиардов перелетных птиц зависит от целой сети природных территорий, расположенных в разных странах.

Учёные проанализировали состояние более 3380 видов перелётных птиц и пришли к выводу, что более половины из них демонстрируют тенденцию к сокращению численности. Основными причинами стали утрата естественных сред обитания, инвазивные виды, столкновения со зданиями, охота, незаконная торговля, использование токсичных пестицидов, а также гибель птиц в рыболовных сетях.

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В то же время, отмечают исследователи, наука за последние два десятилетия сделала значительный шаг вперёд. Миниатюрные спутниковые передатчики, генетические исследования, автоматизированные системы радиомониторинга и общественные научные проекты позволяют учёным отслеживать маршруты отдельных птиц и точнее определять места, где природоохранные меры будут иметь наибольший эффект.

По словам авторов, традиционного подхода, предполагающего охрану лишь отдельных мест гнездования или зимовки, уже недостаточно. Они предлагают сосредоточиться на защите всего годового жизненного цикла мигрирующих видов – от мест размножения до маршрутов перелёта и территорий зимовки.

"Защита мест, хотя и имеет решающее значение, зачастую оказывается недостаточной для сохранения видов, жизненный путь которых пролегает через континенты и океаны", – подчеркивают Марра и Купер.

Исследователи признают, что эффективность глобальных усилий ограничивается недостаточным участием ряда влиятельных государств в международных природоохранных соглашениях.

Несмотря на масштабы проблемы, авторы призывают не терять оптимизма. Они напоминают, что в прошлом человечеству уже удалось спасти ряд видов после запрета опасного пестицида ДДТ, а современные знания создают еще больше возможностей для успешного сохранения природы.

"Смогут ли будущие поколения и впредь наблюдать эти величественные миграции, будет зависеть от выбора нынешних поколений и шагов, которые они предпримут, чтобы спасти их", – резюмируют исследователи.

Новости науки

Как писал УНИАН, климатическое явление Эль-Ниньо в этом году может стать самым сильным за всю историю наблюдений, ведь температура поверхности океана уже превысила уровни, соответствующие очень мощным эпизодам.

Ученые прогнозируют, что в сочетании с глобальным потеплением это приведет к волнам жары, сильным осадкам, наводнениям, засухам и масштабным пожарам, а также будет иметь значительные экономические последствия. Хотя окончательный сценарий пока неясен, климатологи ожидают, что 2026 и 2027 годы станут самыми тёплыми в истории наблюдений.

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