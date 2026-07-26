Как грецкие орехи могут влиять на уровень стресса и самочувствие: ответ ученых

Некоторые исследования показывают, что употребление грецких орехов может улучшать самочувствие.

Регулярное употребление грецких орехов может положительно влиять на самочувствие и помогать организму лучше реагировать на стрессовые ситуации. Об этом пишет Verywell Health.

Исследования влияния грецких орехов на уровень стресса пока ограничены, однако некоторые научные работы свидетельствуют о возможной связи между этим продуктом и улучшением психоэмоционального состояния.

В одном из исследований с участием студентов университета ученые выяснили, что ежедневное употребление 56 граммов грецких орехов в течение 16 недель помогло участникам лучше справляться с академическим стрессом. Кроме того, они отметили улучшение качества сна, который является важной составляющей контроля стресса.

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Другое небольшое научное исследование показало, что регулярное употребление грецких орехов может влиять на уровень серотонина – химического вещества, участвующего в регуляции настроения. Это может свидетельствовать о возможной связи между употреблением орехов, улучшением настроения и снижением уровня стресса.

В то же время учёные отмечают, что эти результаты требуют дополнительного подтверждения. Исследования были небольшими, поэтому сделать окончательные выводы пока невозможно.

Содержание питательных веществ

Грецкие орехи содержат много питательных веществ. В 30 граммах продукта содержится примерно 219 калорий, 1,5 грамма клетчатки, 4 грамма белка и 18 граммов жира, большую часть которого составляют полиненасыщенные жиры.

Также они являются источником железа, магния, кальция, калия, меди, цинка, витаминов B9, B6 и E, а также полифенолов – антиоксидантов, которые помогают защищать клетки организма.

Особую ценность грецким орехам придают омега-3 и омега-6 жирные кислоты. Они богаты альфа-линоленовой кислотой (ALA) и линолевой кислотой, которые могут положительно влиять на уровень липидов в крови, уменьшать воспалительные процессы и поддерживать здоровье кровеносных сосудов.

Влияние на здоровье сердца

Грецкие орехи могут благотворно влиять на здоровье сердца благодаря содержанию альфа-линоленовой кислоты (ALA) – жирной кислоты с противовоспалительными свойствами.

Анализ 26 предыдущих исследований показал, что у людей, которые включали в рацион больше грецких орехов, наблюдался более низкий уровень триглицеридов, "плохого" холестерина ЛПНП, общего холестерина и аполипопротеина B – белка, связанного с риском сердечных заболеваний.

Замена продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров на грецкие орехи может быть полезна для сердечно-сосудистой системы. Некоторые исследования также выявили связь между регулярным употреблением этого продукта и улучшением показателей артериального давления, а также более низким риском смерти от сердечных заболеваний и инсульта.

В то же время ученые отмечают, что эти изменения были незначительными, а прямое влияние именно грецких орехов не доказано. Здоровье сердца зависит не от одного продукта, а от общего рациона и образа жизни.

Влияние на здоровье мозга

Как говорится в статье, посвященной полезным свойствам грецких орехов для когнитивных функций и здоровья мозга, полифенолы в их составе благодаря антиоксидантным и противовоспалительным свойствам могут положительно влиять на работу мозга. Некоторые исследования связывают их употребление с улучшением памяти и когнитивных процессов, а также с возможным замедлением возрастных изменений, связанных со снижением умственных функций.

Грецкие орехи и здоровье кишечника

Грецкие орехи могут поддерживать здоровье кишечника, поскольку способствуют росту полезных бактерий. Также они являются источником пищевых волокон, которые могут помогать при запорах.

Влияют ли грецкие орехи на вес

Несмотря на высокую калорийность, исследования показывают, что употребление рекомендуемых порций грецких орехов не связано с набором веса.

Некоторые научные работы предполагают, что они могут даже способствовать снижению веса в рамках рациона с уменьшенным количеством калорий. Это может быть связано с тем, что орехи помогают дольше сохранять чувство сытости.

Уровень сахара в крови

Некоторые исследования показывают, что орехи могут положительно влиять на контроль уровня сахара в крови. Употребление грецких орехов также связывают с более низким риском развития сахарного диабета 2 типа.

Как включить грецкие орехи в рацион

Специалисты советуют выбирать сырые и несоленые грецкие орехи, поскольку они обладают наибольшей питательной ценностью. Чтобы сохранить свежесть продукта, его рекомендуют хранить в холодильнике или морозильной камере.

Также важно контролировать размер порций, ведь, несмотря на пользу для здоровья, грецкие орехи довольно калорийны.

Их можно есть как самостоятельный перекус или добавлять в йогурт, овсянку, смузи, салаты, фруктовые смеси или пасту. Также грецкие орехи можно поджарить и добавить в овощные блюда.

Еще больше интересного о полезных продуктах

Ранее диетологи назвали 22 вкусных продукта, богатых железом. Как отмечалось в материале, ежедневное включение в рацион достаточного количества продуктов, богатых железом, имеет решающее значение для здоровья. Недостаток же этого элемента может привести к серьезным проблемам.

Также ученые назвали 7 видов орехов, которые стоит есть для здоровья сердца. Отмечалось, что они являются высококалорийным продуктом, поэтому их рекомендуется употреблять в умеренных количествах.

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