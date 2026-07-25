На одном из островов Чили поверхность воды покрыли солнечными панелями: как это повлияло на популяцию лосося

Рыбное хозяйство стремилось перейти на использование возобновляемых источников энергии и уменьшить свой экологический след.

Рыбоводческое хозяйство в Чили установило плавучие солнечные панели вместо дизельных генераторов, чтобы сократить выбросы и уровень шума в воде. Однако это решение также изменило поведение лосося, пишет ecoportal.net.

Открытые рыбоводческие фермы нуждаются в непрерывном энергоснабжении. Лососевое хозяйство компании Mowi в Чили годами работало на дизельных генераторах. Двигатели обеспечивали работу всего объекта, производя большие объемы углеродных выбросов.

Помимо загрязнения воздуха, генераторы создавали под водой постоянный шум и вибрации. Это вызывало стресс у рыбы и ухудшало условия труда персонала.

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Чтобы уменьшить зависимость от ископаемого топлива и избавиться от акустической нагрузки, Mowi совместно с компанией AKVA group разработала систему солнечных панелей для водных загонов. После установки оборудования в регионе Лос-Лагос подводные вибрации и шум прекратились.

Инженерное сотрудничество и показатели эффективности

Модернизацию фермы осуществили несколько компаний. Одна из них изготовила прочные загоны для рыбы, вторая предоставила и установила плавучую солнечную сеть, а третья поставила аккумуляторные системы для управления энергопотреблением.

В настоящее время гибридная солнечная станция обеспечивает около 57% энергетических потребностей фермы. Это позволяет экономить более 136 тысяч литров дизельного топлива в год и предотвращает выброс 386 тонн углерода в атмосферу. Благодаря этому также сократилось количество рейсов танкеров, доставляющих топливо на объект.

Для работников условия стали более безопасными и чистыми благодаря отсутствию дизельных выхлопов и шума турбин. Указанную технологию разработчики ранее уже тестировали в норвежских водах, построив, в частности, самую северную в мире плавучую солнечную электростанцию.

Почему лосось полюбил это место

Создание сплошного покрытия из солнечных панелей образовало большую тень над загонами. Отсутствие шума генераторов и движения судов превратило акваторию в спокойную зону, которая начала привлекать рыбу.

Под панелями начал массово собираться лосось. Основными факторами для рыбы стали тень, защита от прямых солнечных лучей и хищных птиц, а также более чистая вода и отсутствие вибраций.

Подобное поведение рыб наблюдается и в других регионах мира: в частности, треска также использует тень от подобных плавучих сооружений в качестве укрытия.

Подробнее о влиянии солнечных панелей на природу

Ранее УНИАН писал о том, что плавучая солнечная станция в Нидерландах может быть не только источником чистой энергии, но и местом обитания для различных видов живых организмов. Сообщалось, что ученые заглянули под нее и увидели неожиданную картину.

Во время работы ученые услышали звуки птиц из-под солнечных панелей, а также обнаружили, что установленные под ними укрытия привлекли сотни рыб и тысячи мелких водных обитателей.

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