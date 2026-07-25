Президент Казахстана подчеркнул, что природа этой войны не совсем понятна для многих, в том числе и для его страны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил российскому диктатору Владимиру Путину заморозить войну в Украине при содействии других стран. Об этом он заявил в ходе XXII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске.

"Все это надо останавливать. Поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и в радость противникам. И России, и украинского государства... Мы всегда с уважением относились к украинскому народу. Природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе для нас", - сказал президент Казахстана.

По мнению Токаева, Путин "проявил максимум дипломатической гибкости на Аляске".

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"Может, конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульским договоренностям 2.0. Конечно, под гарантией великих держав вроде США. Я категорически отказываюсь быть посредником", - подчеркнул президент Казахстана.

У Трампа появился шанс положить конец войне в Украине

Ранее старший научный сотрудник Atlantic Council Джозеф Вебстер в колонке для The Hill высказал мнение, что проблемы России с топливом дают президенту США Дональду Трампу прекрасную возможность оказать давление на Кремль и заставить его положить конец войне.

Вебстер уверен, что санкции на импорт бензина в Россию могут привести к миру в Украине – и в Иране. Он отметил, что украинская кампания с использованием дронов существенно изменила ситуацию на фронте экономического противостояния. Большинство жителей Москвы и Санкт-Петербурга долгое время практически не ощущали последствий боевых действий. Теперь же дефицит бензина меняет ситуацию.

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