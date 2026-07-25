Эксперты протестировали 300 видеокарт Nvidia и AMD и определили топ-8 лучших

В рейтинг вошли как флагманские устройства, рассчитанные на игры в 4K, так и доступные решения для Full HD.

Издание Les Numériques составило рейтинг лучших видеокарт 2026 года, основанный на масштабных тестах около 300 моделей NVIDIA и AMD. В него вошли как флагманские устройства, рассчитанные на игры в 4K, так и доступные решения для Full HD.

Эксперты отметили, что при составлении рейтинга учитывались не только показатели производительности, но и уровень шума системы охлаждения, энергопотребление, энергоэффективность, а также соотношение цены и возможностей.

Лучшие видеокарты 2026 года

Среди флагманских видеокарт первое место неожиданно заняла GeForce RTX 5080. Обозреватели отметили высокую производительность в разрешении 4K, эффективное охлаждение, трассировку лучей и поддержку DLSS 4, которая значительно повышает частоту кадров в современных играх

Видео дня

Второе место среди флагманов заняла RTX 5070 Ti с 16 ГБ видеопамяти. Она отлично подходит для комфортной игры в 2К , а также справляется с 4K при использовании DLSS 4. Специалисты назвали ее самой интересной моделью серии RTX 50хх с учетом цены.

Топовая RTX 5090 заняла только третье место. Тестировщики выделили ее производительность в 4K, трассировку пути и большой запас видеопамяти на будущее, но указали на высокое энергопотребление, достигающее 600 Вт в стандартных нагрузках и серьезные требования к охлаждению системного блока.

Лучшее соотношение цены и производительности

Если бюджет ограничен, эксперты рекомендуют обратить внимание на линейку AMD Radeon RX 9070.

Наиболее сбалансированной видеокартой по соотношению цена-качество оказалась Radeon RX 9070. Этот ускоритель может предложить производительность, сравнимую с GeForce RTX 5070 Ti, но по гораздо более привлекательной цене.

Второе место в категории заняла Radeon RX 9070 XT. Ее сильными сторонами стала производительность в классической растеризации и трассировке лучей, эффективное охлаждение и низкий уровень шума в кастомных исполнениях.

Наиболее привлекательной в среднем сегменте была признана GeForce RTX 5070, которая уверенно справляется с современными играми в разрешении 1440p, но 12 ГБ видеопамяти уже могут ограничивать ее в отдельных играх при разрешении 4K.

Лучшие бюджетные видеокарты

Для пользователей, играющих в Full HD, авторы рекомендует GeForce RTX 5050. Эту модель называют оптимальным вариантом для современных игр без использования трассировки лучей.

Еще одним удачным выбором стала GeForce RTX 5060 8 ГБ. Она полностью поддерживает и использует новейшие технологии микроархитектуры NVIDIA Blackwell , включая DLSS 4 с многокадровой генерацией кадров. Главным ограничением обеих моделей назван объем видеопамяти 8 ГБ.

Ранее пользователи назвали лучшего производителя видеокарт 2026 года – и это не ASUS или MSI.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2026 году. Мобильная RTX 4060 стала самой популярной видеокартой среди геймеров, а процессоры Intel впервые за долгое время сумели увеличить свою долю.

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