Зачем на роутере USB-порт: скрытые функции, которыми мало кто пользуется

При правильном использовании он может стать отличным дополнением для вашего умного дома или рабочей системы.

Обычно мы ничего не подключаем к роутеру напрямую – разве что сетевой кабель Ethernet, когда нужно получить максимально стабильное соединение. Однако многие современные маршрутизаторы оснащены еще и USB-портом, который при правильном использовании может стать отличным дополнением для вашего умного дома или рабочей системы.

Редакторы портала Android.com.pl рассказали, как использовать USB-порт роутера на 100%.

Роутер как посредник для связи с принтером

Многие современные принтеры могут работать в качестве сетевых. Это означает, что вместо подключения напрямую к одному компьютеру он может использоваться всеми членами семьи – как на ноутбуках, так и на планшетах или смартфонах.

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Поэтому стоит заглянуть в инструкцию к принтеру и проверить, можно ли подключить его к Wi-Fi роутеру через USB-кабель. В таком случае на любом гаджете, подключенном к той же сети Wi-Fi, этот принтер будет отображаться как опция печати – достаточно лишь открыть соответствующую панель в рабочем документе.

Домашнее облако из внешнего USB-накопителя

USB-разъем также позволяет создать собственное сетевое хранилище (NAS). Для этого достаточно подключить к роутеру внешний жесткий диск или флеш-накопитель.

Такое решение особенно полезно, если встроенной памяти компьютеров уже не хватает, а место в облачных сервисах ограничено или требует дополнительной оплаты. Все файлы будут храниться дома, а доступ к ним смогут получить устройства, подключенные к домашней сети.

Настроить такой домашний сервер относительно просто. Сначала нужно убедиться, что накопитель отформатирован в файловой системе exFAT, поскольку некоторые роутеры могут работать с NTFS нестабильно.

Следующий шаг – разрешить общий доступ к файлам через роутер. Для этого нужно зайти на страницу настроек роутера в браузере (чаще всего используются адреса 192.168.0.1 или 192.168.1.1) и авторизоваться. Затем следует найти раздел с настройками NAS или общего доступа к файлам и включить соответствующую функцию.

После активации общего доступа диск станет доступен в проводнике Windows по сетевому адресу, например, \\192.168.0.1\share.

Стоит учитывать, что некоторые интернет-провайдеры, особенно операторы мобильной связи, могут ограничивать работу подобных функций на фирменных роутерах, поэтому возможность создания домашнего файлового сервера доступна не на всех устройствах.

Ранее эксперты назвали место в квартире, где нельзя устанавливать Wi-Fi-роутер.

Большинство пользователей вспоминают о существовании роутера только тогда, когда интернет начинает тормозить. Тем не менее специалисты советуют проводить эту 30-секундную процедуру хотя бы раз в месяц.

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