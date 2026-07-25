Пригодится не только на кухне: зачем опытные садоводы посыпают мукой двор

Этот простой продукт может помочь в борьбе с вредителями.

В теплое время года вместе с цветами и урожаем во дворе появляются и различные вредители. Многие садоводы пытаются бороться с ними без агрессивных химических средств, поэтому ищут простые и безопасные альтернативы. Одной из них оказалась обычная мука, которая, по словам экспертов, может помочь избавиться от некоторых нежелательных гостей, пишет tomsguide.com.

По словам экспертов, муку можно использовать как быстрый способ борьбы с некоторыми вредителями, в частности с тлей, капустными червями и жуками.

Хотя мука не имеет запаха или веществ, отпугивающих насекомых, она действует как своеобразный барьер. Когда вредители начинают питаться ею, мука становится липкой и забивает их ротовой аппарат и пищеварительную систему. Из-за этого насекомым становится сложнее питаться, что помогает сдерживать их распространение.

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По словам экспертов, по принципу действия мука похожа на диатомовую землю: её порошкообразная структура воздействует именно на мягкотелых вредителей.

Эксперты отмечают, что важно не только использовать муку, но и делать это правильно. Один из способов – слегка припорошить ею нижнюю сторону листьев.

"Наносите муку тонким и равномерным слоем непосредственно на листья, поврежденные вредителями", – советует специалист службы борьбы с вредителями Марк Абрахам.

По его словам, лучше всего делать это рано утром, когда небольшое количество росы помогает муке удерживаться на листьях, но не превращает её в клейкую массу. После дождя средство нужно нанести повторно, а оставлять его на растениях дольше, чем на один-два дня, не стоит – после этого листья следует промыть.

Если растения поражены тлей, специалисты рекомендуют приготовить раствор для опрыскивания. Специалист по уходу за газонами Крисси Хендли советует смешать два стакана белой муки с пятью литрами воды и перелить смесь в бутылку с распылителем.

"Раствором нужно опрыскать нижнюю сторону листьев растений, пораженных тлей. Он высыхает, образуя корку, которая задерживает вредителей", – пояснила она.

Хендли также отметила, что для борьбы с тлей лучше всего подходит обычная белая пшеничная мука, поскольку высокое содержание крахмала помогает образовать более плотную и липкую корку.

Кроме того, муку можно насыпать на муравьиные тропинки в саду или возле дома, чтобы нарушить запаховые следы, по которым передвигаются насекомые. По словам экспертов, в муку также можно добавить немного порошка чили: если муравьи пройдут через такую смесь, специя останется на их телах и поможет их отпугнуть.

В то же время специалисты предупреждают, что злоупотреблять этим методом не стоит. Чрезмерное использование муки может привлечь грызунов, в частности мышей.

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