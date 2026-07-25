Киев совершенно не готов к зиме: эксперт рассказал, что ждет столицу

Он подчеркнул, что счета за отопление могут вырасти в 8 раз.

Хотя к этой зиме Украина подготовлена лучше, чем в прошлом году, избежать отключений света все же не удастся. И хуже всего среди крупных городов к отопительному сезону подготовлен Киев. Об этом в интервью "Комерсант украинский" сказал энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

Он отметил, что этой зимой отключения света будут. "Они будут не намного больше, чем в прошлом году", – добавил эксперт.

По его словам, Украина сейчас подготовлена лучше, чем к прошлой зиме. При этом он добавил, что "Укрэнерго" неплохо справилось с задачей, поставленной врагом.

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"Но с другой стороны, мы готовы к передаче электроэнергии. Что касается теплоснабжения, то каждый город решает этот вопрос самостоятельно. В Киеве ситуация будет самой сложной", – считает Игнатьев.

Отвечая на вопрос, насколько украинская энергосистема готова к новому сезону массированных атак, эксперт отметил, что в целом энергосистема готова на 8 баллов по 10-балльной шкале, а в плане теплогенерации каждый город справился с этой задачей по-своему.

"К большому сожалению, Киев в аутсайдерах. Но другие города неплохо справились, и большинство городов и областных центров готовы к суровой зиме", – добавил он.

Игнатьев сказал, что Киев совершенно не готов к зиме. По его словам, вскоре можно ожидать заявления мэра столицы с призывом к людям покинуть Киев.

"Киев не готов", – добавил он.

По его словам, для ТЭЦ-4 найден вариант, но это история как минимум на четыре года работы. Он добавил, что 1100 домов будут замерзать и в этом году.

"Владелец пытался что-то сделать, и как только из трубы ТЭЦ-4 появился черный дым, агентурная сеть сработала очень быстро, и туда сразу же прилетели", – рассказал эксперт.

По его словам, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 находятся на аварийном ремонте.

Игнатьев не исключает, что счета за тепло зимой могут вырасти в 8 раз. По его словам, в частности, это связано с рыночной ценой на газ, а также с отсутствием финансирования в госбюджете для покрытия разницы между тарифом и себестоимостью. "Если отпустить рынок и, возможно, наши европейские доноры, фонды, которые предоставляют нам средства в кредит, захотят более активно их возвращать, то это приведет к тому, что мы будем вынуждены повышать стоимость теплоснабжения и электроэнергии для населения", – отметил он. При этом добавил, что речь все же идет о политическом решении, поэтому вряд ли кто-то пойдет на такие кардинальные шаги.

Подготовка к зиме

Как сообщал УНИАН, руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут отмечал, что зима 2026–2027 годов может стать самой тяжелой для украинцев, поскольку мы по-прежнему не можем противостоять российской баллистике. К тому же враг накапливает реактивные дроны, которые сложно сбивать.

По его словам, в таких условиях каждый должен уже сейчас, в июле, обдумать, где он будет зимой. Он предположил, что некоторым стоит подумать о выезде из города в село, районный центр или даже за границу.

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