'Собирает 'хороших русских' вокруг себя': Полякову жестко захейтили за видео с россиянином

Певица выступила на фестивале в Юрмале.

Украинская певица Оля Полякова нарвалась на очередную волну критики в сети. Артистка выступила на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala в Латвии и засветилась на видео с россиянином Сергеем Григорьевым-Апполоновым (сценический псевдоним - Grey Wiese), который высказывает неоднозначную позицию по развязанной Россией войне в Украине.

Ролик, за который Полякову жестко захейтили, появился в Instagram-аккаунте фестиваля. Впрочем, после негативной реакции его удалили.

В комментариях, которые успели разлететься в сети, певицу в особенности раскритиковали за то, что она "поддерживает тесную связь с пропагандистами и путинистами".

Видео дня

Блогер Богдан Беспалов отметил, что "Полякова собирает вокруг себя "хороших русских": "Делайте выводы, кем на самом деле является Оля. Она - настоящий мед для русской пропаганды в будущем".

Другие пользователи встали на защиту артистки, подчеркивая, что Сергей Григорьев-Апполонов уже более 20 лет живет в Европе.

Напомним, ранее УНИАН писал, что на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале засветилась 77-летняя Алла Пугачева за руку с Максимом Галкиным, который во время общения с журналистами перешел на украинский язык.

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