Кремль ищет 'ахиллесову пяту' Украины: австрийский эксперт объяснил, что задумала Россия

Для значительного прорыва на фронте россиянам будет недостаточно простого подкрепления дополнительными солдатами, поскольку способ ведения войны сильно изменился.

Оперативная цель россиян на лето однозначна – они пытаются захватить пояс "городов-крепостей" из Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска и таким образом захватить весь Донбасс.

Об этом заявил австрийский военный эксперт Маркус Райснер в интервью "Укринформу". А на стратегическом уровне, по словам эксперта, цель РФ неизменна - довести Украину до краха в войне на истощение.

Анализируя ситуацию на фронте, Райснер отметил, что для заметного прорыва россиянам будет недостаточно простого подтягивания дополнительных солдат, поскольку способ ведения войны настолько изменился, что решающую разницу создает применение специальных систем вооружения, прежде всего – дронов.

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"На тактическом уровне у нас патовая ситуация, поскольку обе стороны создали "прозрачное поле боя". Из-за применения многих десятков тысяч дронов преодолеть это поле боя практически невозможно. Если бы Россия подтянула ещё 300 тыс. военных, этого было бы недостаточно, ведь они разбились бы о украинскую стену дронов", – высказал мнение эксперт.

Райснер считает, что сейчас задача россиян – найти те бреши, которые являются "ахиллесовой пятой" Украины.

"Именно по этим слабым местам им нужно нанести удар, чтобы затем, воспользовавшись мобилизационным импульсом, осуществить прорыв. Но эти слабые места и "ахиллесовы пяты" они пока не обнаружили. Они их ищут, однако настоящего прорыва пока не достигли. Существуют различные технологические и тактические подходы, однако настоящего успеха пока нет", – рассказал об ситуации эксперт.

Он предположил, что такая ситуация может измениться, но если всё останется как есть, то Россия надолго утратит стратегическую инициативу:

"Решающим станет момент, когда Россия из-за украинских ударов в глубину понесет такие тяжелые повреждения промышленного комплекса, что они станут непоправимыми. Если при этом Россия не добьется успеха и на фронте, она все же может быть вынуждена согласиться на прекращение огня, поскольку в противном случае потери приобретут слишком длительный характер".

Он отметил, что обе стороны пытаются до зимы добиться решающего результата.

"Украина знает, что у нее есть время примерно до осени, чтобы заставить Россию пойти на прекращение огня. Затем снова начнется тяжелая зимняя фаза с ожидаемыми мощными российскими ударами по критической инфраструктуре Украины, которая до сих пор повреждена или частично разрушена еще с прошлой зимы", – сказал эксперт.

С другой стороны, по словам Райснера, россияне также пытаются как можно быстрее достичь какого-то результата:

"Они знают, что и у них истекает время, ведь интенсивность украинских ударов вглубь российской территории постоянно растет".

Райснер добавил, что тупиковая ситуация с Ираном может сыграть на руку Украине, поскольку президент США Дональд Трамп может вновь переориентировать свое внимание на Киев.

"Он надеется добиться здесь результата, который сможет выгодно преподнести во внутренней политике и использовать перед промежуточными выборами в Конгресс", – пояснил эксперт.

Переговоры о прекращении войны в Украине

В настоящее время переговоры о прекращении войны приостановлены. Главная движущая сила – США – занята вопросом Ирана.

При этом 8 июля президент США Дональд Трамп сообщил об изменениях в условиях, которые выдвигает Путин для прекращения войны против Украины. Эти условия начали смягчаться, сказал Трамп в кулуарах саммита НАТО в Анкаре.

На вопрос о том, готов ли Трамп оказывать давление на Путина в случае, если тот откажется прекратить войну, глава Белого дома ответил, что уже оказывает давление.

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