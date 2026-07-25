Большой запас хода и вместительный багажник: в Британии назвали лучший семейный электрокар

Эта модель также предлагает комфортную подвеску и отличную шумоизоляцию.

Среди семейных автомобилей есть огромное количество полностью электрических моделей. Они могут стать отличным выбором, учитывая высокие цены на топливо.

В What Car? определили 10 лучших семейных электромобилей, которые можно купить новыми в 2026 году. По словам экспертов, все эти модели превосходят своих конкурентов.

ТОП-10 лучших семейных электромобилей 2026 года:

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Smart #5 Skoda Elroq Citroën ë-C5 Aircross Renault Scenic Kia EV6 Skoda Enyaq MG S6 Hyundai Ioniq 5 Peugeot e-5008 MG S5 EV

Smart #5 признали лучшим семейным электромобилем 2026 года. В издании напомнили, что этот бренд известен производством крошечных автомобилей, но несколько лет назад он начал выпускать и более крупные модели.

Эксперты отметили, что Smart #5 является самым крупным автомобилем в модельному ряду бренда. Базовые версии модели Pro и Pro+ оснащены одним электромотором мощностью 335 и 358 л.с. соответственно.

В издании рекомендуют купить Smart #5 в версии Pro+, которая имеет аккумуляторную батарею емкостью 94 кВт⋅ч. Запас хода этой модификации составляет 590 км на одном заряде.

Эксперты похвалили Smart #5 за комфортную подвеску и отличную шумоизоляцию. Также в издании высоко оценили просторный интерьер и вместительный багажник этого электромобиля.

Электромобили испытали в условиях суровой монгольской зимы

Ранее китайский автомобильный журнал Autohome испытал более 60 электромобилей в Монголии зимой. Эксперты выяснили, насколько хорошо они будут работать в экстремальных условиях.

Цель испытаний заключалась в том, чтобы проверить, как эти электромобили покажут себя при температуре -25 °C. Все протестированные автомобили более или менее справились с задачами, хотя у них и возникали проблемы.

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