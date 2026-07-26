На Android нашли простой способ продлить время работы батареи: эффект заметен сразу

Даже если вы не пользуетесь картами и навигацией, Android может регулярно определять ваше местоположение в фоновом режиме.

Даже если вы не пользуетесь картами и навигацией, Android может регулярно определять ваше местоположение в фоновом режиме. Из-за этого смартфон расходует заряд быстрее, чем должен.

Обозреватель MakeUseOf посоветовал проверить одну малоизвестную настройку, после отключения которой его Android-смартфон стал работать почти на два часа дольше. Речь идет о отслеживании местоположения в фоновом режиме (background location polling).

Службы геолокации расходуют много энергии, поскольку для определения местоположения смартфон использует сразу несколько технологий. Самой затратной является GPS, но также задействуются сканирование Wi-Fi-сетей и определение координат по вышкам сотовой связи. Когда десятки приложений регулярно обращаются к этим данным, расход заряда заметно увеличивается.

Видео дня

Хоть Android и ограничивает частоту таких запросов, многие программы – например, погодные сервисы, навигаторы или приложения доставки – продолжают получать информацию о местоположении даже тогда, когда пользователь их не открывает.

При этом в статистике расхода батареи невозможно увидеть отдельную строку, указывающую, что именно фоновая геолокация стала причиной повышенного энергопотребления.

Как ее отключить

Чтобы проверить, какие приложения имеют постоянный доступ к местоположению, нужно открыть "Настройки" → "Местоположение" → "Доступ приложений к геоданым" (названия пунктов могут немного отличаться в зависимости от оболочки Android).

В разделе "Разрешено всегда" отображаются программы, которым разрешен доступ к геолокации в любое время. В большинстве случаев данный уровень доступа не нужен. Для большинства программ достаточно выбрать вариант "Только во время использования приложения" или полностью запретить доступ к геоданым.

Автор MakeUseOf обнаружил, что постоянный доступ к геолокации был включен для Google Карт, Snapchat, "Сообщений", приложения "Погода", а также некоторых системных сервисов Google. После изменения разрешений смартфон стал работать примерно на два часа дольше без подзарядки.

Также советуется просмотреть список приложений с разрешением "Только во время использования" и полностью запретить доступ к местоположению тем программам, которым он не нужен – например, играм, интернет-магазинам или мессенджерам.

Еще один способ снизить расход энергии – отключить функцию "Точная геолокация" для приложений, которым не нужна максимальная точность. Большинство сервисов продолжат работать без каких-либо ограничений, а дополнительную экономию заряда обеспечит отказ от лишних обращений к GPS.

Ранее эксперты нашли настройку Android, которая разряжает батарею даже при выключенном экране. И большинство о ней, возможно, даже никогда не слышали.

Вас также могут заинтересовать новости: