Это решение закладывает основу для масштабного, системного применения беспилотных систем в современной войне.

В Вооруженных силах Украины создали отдельную группировку Сил беспилотных систем. Об этом сообщили в пресс-службе Сил беспилотных систем (СБС) ВС Украины.

Отмечается, что это сделано с целью повышения эффективности управления, трансформации Сил и адаптации к требованиям современной войны. В группировку должны войти все воинские части СБС и "Линии дронов".

"Впервые подразделения будут действовать в рамках единой вертикали управления - с определенной структурой, четким взаимодействием и общим видением тактики применения БПЛА. Это обеспечит внедрение унифицированных подходов, слаженность действий и более системное боевое применение беспилотных систем", - отметили в пресс-службе СБС.

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Там заверили, что большинство подразделений вновь созданной группировки уже выполняют боевые задачи. Командование группировкой осуществляет командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.

"Это один из ключевых этапов в рамках реализации 100-дневного плана развития СБС. Данное решение закладывает основу для масштабного, системного применения беспилотных систем в современной войне", - добавили в пресс-службе.

Силы беспилотных систем: важные новости

Как сообщал УНИАН, в начале июня президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Сил беспилотных систем ВСУ - Роберта "Мадьяра" Бровди. Тогда глава государства отметил, что "Мадьяр" должен сосредоточиться на боевых вопросах.

Ранее рекрутер 6-го центра рекрутинга Сил беспилотных систем Петр Конопля рассказывал, что в Украине сейчас очень много желающих стать оператором БПЛА. Поэтому к ним берут далеко не всех желающих.

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