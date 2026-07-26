Частая ошибка: эксперт объяснила, стоит ли промывать лосось перед приготовлением

Выбирайте лосось, который выглядит сочным, ведь это признак свежести.

Лосось давно стал популярным продуктом на кухнях по всему миру, ведь его можно приготовить множеством способов. Но перед тем как отправить рыбу на сковороду или в духовку, многие задумываются, стоит ли ее промывать. Эксперт по безопасности морепродуктов объяснила, как правильно подготовить лосось и на что обратить внимание при выборе продукта, пишет Southern Living.

Лосось не нужно промывать перед приготовлением, отмечает Разие Фарзад, доцент и специалист по безопасности морепродуктов кафедры животноводства Университета Флориды. По её словам, промывание мяса, в частности рыбы и лосося, может увеличить риск распространения болезнетворных бактерий на кухне.

Независимо от того, какой лосось вы покупаете – дикий или выращенный на ферме, – совет остается неизменным.

Видео дня

При выборе продукта Фарзад советует обращать внимание на внешний вид лосося. Рыба должна выглядеть влажной – это признак свежести.

Также можно попросить продавца понюхать рыбу: если запах кажется необычным или неприятным, лучше выбрать другой кусок.

Как промывание увеличивает риск загрязнения

По словам Фарзад, брызги воды могут перенести бактерии с рыбы на другие поверхности и продукты на кухне. Именно поэтому многие эксперты по безопасности пищевых продуктов не рекомендуют промывать сырую рыбу и мясо.

В то же время, если, несмотря на рекомендации специалистов, вы все же решили промыть лосось, стоит соблюдать определенные правила.

Фарзад советует использовать холодную проточную воду и делать это "осторожно и быстро". Перед началом процесса нужно убедиться, что раковина чистая, а после промывки – вымыть и продезинфицировать её, а также все поверхности, к которым могла прикоснуться вода.

"Также не допускайте контакта рыбы с другими продуктами и кухонными предметами во время и после промывки", – добавила эксперт.

Нужно ли снимать кожу с лосося

Кожу с лосося не обязательно снимать перед приготовлением. Наоборот, многие люди любят хрустящую жареную кожицу. Промывание рыбы не поможет легче её удалить.

Фарзад советует готовить лосось кожей вниз на горячей сковороде. Во время приготовления она должна отделиться от мяса.

Когда рыба достаточно остынет, чтобы её можно было взять руками, кожу также можно будет легко снять. Если же нужно удалить её до приготовления, Фарзад советует использовать острый нож и работать с сухим лососем.

Еще больше интересного о лососе

Ранее диетологи объяснили, что произойдет с организмом, если есть лосось каждый день. Специалисты подчеркивали, что ежедневное употребление этой рыбы может быть полезно не для всех.

Также УНИАН писал о том, какой лосось не стоит покупать даже во время акции. Шеф-повар объяснила, на что следует обращать внимание при покупке рыбы.

Вас также могут заинтересовать новости: