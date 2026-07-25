Номер в отеле по цене квартиры: где находится и что получают гости за эти деньги

Самый дорогой гостиничный номер в мире находится в Дубае. Стандартная стоимость проживания в номере составляет $100 тыс. за ночь. Роскошный пентхаус в отеле Atlantis The Royal предлагает гостям не только эксклюзивный интерьер, но и целый набор привилегий, доступных лишь самым богатым туристам.
Как отмечают туристические издания, определить самый дорогой номер в мире непросто, ведь во время масштабных событий, например Гран-при "Формулы-1" в Монако, цены в роскошных отелях могут временно превышать $100 тыс. за ночь. Однако именно The Royal Mansion удерживает рекорд по своей стандартной цене, пишет Supercarblondie.
Что входит в стоимость
Двухуровневый пентхаус занимает площадь около 1604 кв. м и рассчитан на проживание до девяти взрослых и четырёх детей.
- В распоряжении гостей:
- четыре просторные спальни;
- частный панорамный бассейн с подогревом;
- большая терраса с зоной отдыха и летней кухней;
- отдельный домашний кинотеатр;
- собственная библиотека;
- персональный лифт;
- гардеробные.
Кроме того, номер укомплектован премиальной косметикой Hermès и Graff, а также дизайнерским столом для настольного тенниса от Louis Vuitton.
Личный шеф-повар и круглосуточный дворецкий
За шестизначную сумму за ночь гости получают не только роскошные апартаменты, но и персональный сервис. В стоимость входят:
- личный шеф-повар;
- круглосуточное обслуживание дворецким;
- собственная служба безопасности.
Также в номере есть отдельная кухня для приготовления блюд и просторная столовая, рассчитанная на 12 гостей.
Почему номер стоит так дорого
Эксперты отметили, что в Дубае практически нет выраженного низкого сезона – туристы приезжают сюда в течение всего года. Благодаря стабильному спросу отели могут поддерживать чрезвычайно высокие цены на премиальные апартаменты.
Именно поэтому пентхаус в Atlantis The Royal считается самым дорогим гостиничным номером в мире по стандартной стоимости проживания, предлагая своим гостям максимальный уровень приватности, комфорта и сервиса.
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Недавно УНИАН.Туризм сообщал, что элитные отели Дубая обвалили цены из-за отсутствия туристов в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. В частности, отели в Дубае делают все возможное, чтобы привлечь туристов, и надеются на возвращение прежних времен.