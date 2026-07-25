Украинские военные откровенно рассказали, что думают о новом главнокомандующем Драпатом, - BI

Бойцы надеются, что Драпатый войдет в историю как генерал, одержавший победу над Россией.

Украинские военные положительно восприняли назначение бригадного генерала Михаила Драпатого главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Бойцы на передовой ожидают, что он проведет давно назревшие реформы и сделает армию более гибкой и технологичной, пишет Business Insider.

Как отметило издание, для многих в Украине это назначение стало знаковым изменением. 43-летний Драпатый сменил 60-летнего Александра Сырского, которого часто обвиняли в нежелании менять подходы более медленной, жестко централизованной системы командования, что может стоить многих жизней на поле боя.

Украинские военные по всей линии фронта в комментариях Business Insider рассказали, что ожидают от молодого генерала быстрого внедрения давно необходимых реформ, которые могут изменить ход войны в пользу Украины.

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Один из операторов украинских наземных беспилотных систем сказал, что, хотя Сырский "несомненно вошел в историю Украины как генерал, остановивший российское наступление в самый тяжелый для государства момент", он искренне надеется, что "Драпатый войдет в историю как генерал, одержавший победу над Россией".

"Открытый и простой в общении человек"

Многие склонны думать, что Драпатый мог бы стать идеальным партнером для Михаила Федорова, который до недавнего времени занимал пост министра обороны. Обоих считают движущими силами радикальных изменений в военной системе.

"Он умеет слушать и держит слово, даже когда речь идет о мелких обещаниях", – сказал боец с позывным "Физрук", который до недавнего времени командовал ротой ударных беспилотников 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Майор рассказал, что его подразделение воевало под командованием Драпатого, когда тот руководил операциями в Волчанске Харьковской области. По словам Физрука, Драпатый планировал и проводил операции "методично и эффективно", но при этом оставался открытым и простым в общении человеком. Он вспоминает, что бригадный генерал носил обычную зеленую футболку Вооруженных сил Украины, чтобы быть ближе к личному составу.

"У меня даже есть его номер телефона", – добавил Физрук.

"Имеет реальный боевой опыт"

Командир подразделения наземных беспилотных систем 2-го корпуса "Хартия" с позывным "Математик" заявил, что Драпатый был, "возможно, лучшим выбором" на замену Сырскому. По его словам, новый главнокомандующий мыслит современно и хорошо понимает перспективы использования наземных роботизированных систем.

Военнослужащий Андрей, отвечающий за взаимодействие с общественностью боевого подразделения беспилотников VORON 100-й механизированной бригады, говорит, что ожидает от Драпатого "более рационального подхода к использованию личного состава".

В то же время Олекс, офицер Сил беспилотных систем Украины, охарактеризовал Драпатого как командира, готового выслушивать разные точки зрения. При этом он отметил его "реальный боевой опыт". По его мнению, назначение положительно повлияет на моральный дух армии.

"Если новое руководство сможет сделать систему более гибкой, технологичной и способной быстро внедрять эффективные решения, рожденные на поле боя, это станет главным критерием успеха", – сказал оператор наземных беспилотников.

В то же время он подчеркнул, что "еще слишком рано оценивать это назначение через призму ожиданий. Война давно показала, что решающее значение имеют не отдельные личности, а способность военной системы быстро адаптироваться к новым вызовам".

По его мнению, сейчас главными приоритетами должны стать ускорение внедрения инноваций, сокращение времени между получением боевого опыта и реальными изменениями в войсках, масштабирование беспилотных и роботизированных систем, а также предоставление командирам на местах большей свободы для быстрого принятия решений.

"Украина накопила уникальный боевой опыт. Нашим главным преимуществом должна стать способность учиться, адаптироваться и масштабировать успешные решения быстрее, чем враг", – сказал он.

"Команда мечты"

Бывший медик батальона "Волки Да Винчи" Дмитрий Козятинский рассказал, что, помимо боевых заслуг, в Драпатом ценят то, что он является "генералом новой волны, который прислушивается к своим подчинённым".

"Я считаю, что Драпатый и Федоров были бы командой мечты, которая могла бы привести нас к победе", – сказал он.

Исследователь Национального института стратегических исследований Украины и представитель фонда "Вернись живым" Николай Белесков отметил, что главный вопрос для Драпатого сейчас заключается в том, с кем именно он будет работать.

Несколько военных в беседе с Business Insider заявили, что до сих пор надеются увидеть совместную работу Драпатого и Федорова.

"Если Федоров вернется, будет лучше, ведь во время его работы мы увидели много эффективных изменений в армии", – сказал Андрей из 100-й бригады.

Офицер 68-й отдельной егерской бригады с позывным "Лютый" отметил, что эта пара во главе военного руководства "придаст сил Вооруженным силам Украины и вернет украинцам веру".

"Будет гораздо сложнее, чем он себе представляет"

В издании подчеркнули, что Драпатый унаследует целый ряд системных проблем. Одной из самых острых остается нехватка новых военнослужащих, в то время как те, кто уже воюет, измотаны годами боевых действий.

"Независимо от популярности, руководить войной будет чрезвычайно сложно из-за кадровых проблем, незавершенной реформы корпусной системы и дефицита квалифицированных специалистов на разных уровнях", – сказал Белесков.

Офицер 68-й отдельной егерской бригады "Лютый" назвал Драпатого "сильным генералом с большим авторитетом".

"Но посмотрим, как он проявит себя на практике. Мне кажется, лучшего выбора быть не могло, но повторю: время покажет", – добавил он.

Драпатый – главнокомандующий ВСУ

Как сообщал УНИАН, 21 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Драпатого главнокомандующим ВСУ. Также он поблагодарил предыдущего главнокомандующего Александра Сырского за оборону Киева, Харьковскую наступательную и Курскую операции, а также за вклад в защиту Украины.

22 июля Драпатый сделал первое заявление в должности главнокомандующего ВСУ. Он сообщил, что приступил к исполнению обязанностей и подтвердил, что начальником Генерального штаба в его команде будет генерал-майор Игорь Скибюк, бывший командующий Десантно-штурмовыми войсками.

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