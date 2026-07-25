Нужно ли выключать холодильник и стиральную машину во время грозы: объяснение эксперта

Не все приборы следует отключать от розетки.

Обычно перед грозой люди начинают выключать все бытовые приборы, которые попадают в поле зрения, однако следует выяснить, что на самом деле нужно отключить. Об этом пишет Better Homes and Gardens.

"Хотя бытовую технику можно отключать во время грозы, оставление её включённой обычно не представляет никакого риска. Крупная бытовая техника разработана и испытана таким образом, чтобы выдерживать скачки напряжения во время грозы", - объяснила директор по коммуникациям Ассоциации производителей бытовой техники Крис Дошер.

Если вам будет спокойнее вытащить духовку из розетки, чтобы отключить её, вы можете это сделать. В то же время плиту, варочную поверхность, холодильник, морозильную камеру, посудомоечную, стиральную и сушильную машины можно безопасно оставлять подключенными к сети.

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Когда точно стоит отключать крупную бытовую технику

Несмотря на то, что во время обычных гроз нет необходимости отключать крупную бытовую технику от сети, другое дело - если вы попадаете в ураган или наводнение.

"Перед эвакуацией следует отключить от сети всю бытовую технику, за исключением холодильника и морозильной камеры. Вернувшись после наводнения, не подключайте никакую бытовую технику к сети, пока ее не проверит на безопасность электрик или квалифицированный техник", - призвала Дошер.

Исключение в отношении холодильников и морозильных камер сделано для того, чтобы ваши продукты оставались безопасными.

"Если произошло отключение электроэнергии, старайтесь как можно реже открывать эти приборы, чтобы не повышать температуру внутри. При условии, что дверца остается закрытой, полная морозильная камера может сохранять продукты в замороженном состоянии примерно 48 часов. Если она заполнена лишь наполовину, это время сокращается примерно до 24 часов. Если вы заранее знаете о приближении шторма, стоит заморозить скоропортящиеся продукты, чтобы продлить срок их хранения на случай отключения электроэнергии", - посоветовала эксперт.

Небольшие бытовые приборы, которые всегда следует отключать от сети перед бурей

По словам Дошер, небольшие приборы всегда следует отключать, когда они не используются.

"В целом, портативные приборы и приборы для ухода за полом следует держать отключенными от сети, когда они не используются. Убедитесь, что шнуры находятся в безопасном месте, чтобы их нельзя было потянуть или зацепить и чтобы они не создавали опасности спотыкания", - подчеркнула она.

К бытовой технике, которую следует отключать от сети после использования, относятся:

кофеварки;

фритюрницы;

настольные миксеры;

тостеры и тостерные печи;

блендеры;

мультиварки и мультиварки с медленным приготовлением;

прочая небольшая кухонная или сантехническая техника;

пылесосы и другая техника для ухода за полом, например, пароочистители.

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