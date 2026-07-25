Украинские дроны поразили США: как это изменило отношение MAGA к войне, - The Telegraph

Ещё недавно инфлюенсеры MAGA называли Украину "врагом" и заявляли, что война им безразлична.

Требуется мужество, чтобы признать свою неправоту. Для Лоры Лумер, инфлюенсерши движения MAGA, для этого понадобились ночь в украинском бомбоубежище и поездка к сожженному McDonald's.

Необычайный разворот Лумер – от провокаторши, которая часто заявляла, что ей нет дела до российского вторжения, до симпатизирующей Украине персоны, сблизившейся с президентом Украины Владимиром Зеленским, – стал самым явным на сегодня признаком того, что MAGA изменило своё мнение о войне, пишет The Telegraph.

"Только что пережила свою первую воздушную тревогу в Украине. Ревут сирены. Так каждый день для каждого украинца, – написала она в посте в X почти двум миллионам своих подписчиков. – Я часто говорила, что мне всё равно. Оглядываясь назад, с моей стороны было не очень красиво так говорить. Нам нужна моральная ясность".

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Впоследствии Лумер взяла интервью у Зеленского в саду президентского дворца, где он признал, что его беседа с глазу на глаз с Дональдом Трампом на полях похорон папы Франциска в апреле 2025 года оказалась серьёзным прорывом в их отношениях.

"Республиканцы в сообществе MAGA прониклись этим неохотным уважением к Украине, и теперь происходит сближение", – заявил Глен Ховард, президент и председатель Фонда Саратога.

Смена позиции MAGA

Лумер – одна из растущего числа инфлюенсеров MAGA, которые считают, что Россия была неискренна в стремлении к миру. Украина же, напротив, предстала военным аутсайдером, пережившим четырёхлетний натиск и ставшим лидером в методах современной войны.

Два года назад Тим Пул, американский правый политический комментатор и ведущий подкаста, называл Украину "врагом этой страны" и требовал, чтобы Вашингтон отозвал военную помощь и поддержку.

В пятницу он призвал Трампа поддержать военные усилия Украины.

"Украина сражается за само свое существование против злого диктатора, – написал он в X. – Теперь я вижу важность украинской победы над Россией. Надеюсь, Трамп и народ Соединённых Штатов окажут свою поддержку".

Смена позиции MAGA произошла одновременно с растущей уверенностью администрации в том, что Украина теперь имеет преимущество в конфликте, тянущемся уже четыре года.

Мнение изменилось благодаря одному человеку

Один человек сыграл решающую роль в изменении мнения Трампа об Украине. Во время недавнего визита в Киев Дэн Дрисколл, министр сухопутных войск США, был поражён тем, насколько Украина обогнала США в войне дронов и интеграции ИИ на поле боя.

Он был настолько впечатлён, что описал украинскую систему Delta, объединяющую дроны и другое оружие в единую сеть, как "абсолютно невероятную", признав при этом, что у Америки нет почти ничего равнозначного.

"Украинская общая операционная система Delta, их командно-управляющая система с модульной открытой архитектурой, абсолютно невероятна. Она полностью интегрирует каждый отдельный дрон, каждый сенсор и каждую огневую платформу в одну-единственную сеть. Наша – нет", – отметил он.

Вкупе с тем, что он провёл некоторое время с украинскими солдатами, что, по словам источников, знакомых с визитом, пробудило во министре сухопутных войск внутреннего "армейского рейнджера", он вернулся в Вашингтон с убеждением, что необходимо работать с Киевом, а не против него.

Сотрудничество с Украиной

Украина больше не выпрашивающий помощь получатель, а опытный технологический партнёр.

В свою очередь, США теперь стремятся закупать дроны у Киева и налаживать совместное производство собственных беспилотных летательных аппаратов. В среду стало известно, что шесть украинских компаний получили разрешение экспортировать примерно по 100 дронов каждая для военных испытаний в США.

"Сообщество MAGA прониклось неохотным уважением к Украине, и, думаю, министр сухопутных войск Дэн Дрисколл, вероятно, проложил в этом путь, – заявил Ховард. – Война с Ираном породила осознание важности украинских дронов, и Украина помогла США, предоставив содействие, когда Трамп просил союзников прийти на помощь".

По его словам, есть определённое технологическое приятие со стороны сообщества MAGA таких технологий, как дроны, – они видят это, ценят это и понимают".

Украина в контексте войны США против Ирана

В разгар конфликта Трампа с Ираном западные разведчики обнаружили, что Россия делится технологиями дронов, тактикой и спутниковыми снимками, помогая Исламской Республике наводиться на американские войска.

Любые попытки президента США предостеречь союзников Тегерана, включая Китай, от вмешательства, по-видимому, провалились.

Инстинктивно Украина почувствовала возможность использовать это содействие, чтобы подтолкнуть Трампа к более жёсткому подходу в отношениях с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

В марте Зеленский заявил, что военная разведка его страны располагает "неопровержимыми доказательствами" того, что Москва делится информацией с Тегераном.

Он не раскрыл точного характера этих разведданных, но сказал, что они поступили от союзников на Ближнем Востоке, которым украинские силы помогали защищаться от входящих атак иранских дронов.

"Россия использует собственные возможности радиотехнической и электронной разведки, а также часть данных, полученных в рамках сотрудничества с партнёрами на Ближнем Востоке", – сказал Зеленский.

ЦРУ и сам Трамп с тех пор признали, что Россия помогала Ирану.

Усиливая эти утверждения, Украина и её союзники надеялись, что это убедит президента США и его сторонников из MAGA в том, что Россия – более крупный враг, чем считалось прежде.

Похоже, это сработало с Лумер, которая заявила в посте в соцсетях, что Кремль помогал Тегерану.

"Россия финансирует Иран и снабжает его взрывчаткой, чтобы убивать американских солдат, в то время как Иран призывал к убийству президента Трампа", – написала она.

На каком-то этапе казалось, что Украина обречена, покинутая своим важнейшим союзником после самой зрелищной ссоры в Овальном кабинете. Спустя шестнадцать месяцев после той стычки между Трампом и Зеленским, похоже, именно MAGA возглавляет усилия по сближению этих двоих.

Другие новости об отношениях Украины и США

Ранее УНИАН сообщал, что Украина сорвала план Путина, который стал бы катастрофой для США. Зеленский выразил убеждение, что именно Советский Союз был самый опасным врагом для Соединенных Штатов, потому что был не только идеологическим противником, но и конкурентом за влияние в Европе.

Кроме того, мы также рассказывали, что в США готовятся проголосовать за "адские санкции" против РФ уже на следующей неделе.

Демократы дали понять своим республиканским коллегам, что готовы поддержать документ, в который президент Трамп в последний момент потребовал включить и Иран.

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