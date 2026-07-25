Страны НАТО прямо сейчас наступают на те же грабли, что и Украина, – аналитик

Польша и страны Балтии укрепляют границу с РФ со скоростью улитки и рискуют не успеть предотвратить российское вторжение.

Общая с Россией граница стран НАТО до сих пор остается практически незащищенной, несмотря на громкие заявления политиков об угрозе российского вторжения и якобы активной подготовке к нему. К такому выводу пришел французский OSINT-аналитик Клеман Молен, который проанализировал состояние укреплений по имеющимся в открытом доступе фото, видео и спутниковым снимкам.

Автор отмечает, что Польша, несмотря на многочисленные заявления властей и публикации о строительстве оборонительных рубежей, на данный момент укрепила лишь незначительную часть границы с Калининградской областью России. По его словам, противотанковые рвы и ряды бетонных "зубов дракона" расположены лишь на нескольких отдельных участках и не образуют сплошной линии обороны. Кроме того, значительная часть приграничной территории, включая важные дороги, остается неподготовленной, также не хватает колючей проволоки.

На границе Польши с Беларусью, пишет эксперт, преобладают заграждения, созданные для сдерживания нелегальной миграции, тогда как полноценные оборонительные укрепления только начинают возводиться. Отдельной проблемой он называет отсутствие достаточной защиты Сувальского коридора – стратегически важного участка польско-литовской границы между Беларусью и Калининградским эксклавом России.

Видео дня

Литву автор называет государством, которое потенциально подвергается наибольшему риску из-за соседства с Калининградской областью, Сувальского коридора и длинной границы с Беларусью. Несмотря на это, по его наблюдениям, оборонительных сооружений там практически нет, хотя официальный план их строительства уже существует. В то же время продолжается развитие дорожной инфраструктуры вдоль восточной границы, что может стать основой для будущего развертывания укреплений.

Латвия, как говорится в публикации, продвинулась дальше своих соседей. Здесь уже устанавливают "зубы дракона" и расчищают приграничную полосу для создания оборонительной линии. В то же время эксперт отмечает, что страна сталкивается с теми же проблемами, что и другие государства региона.

Эстония также пока имеет невысокий уровень фортификации, хотя угроза, особенно в районе Нарвы, остается актуальной. Природные препятствия в виде озер могут помогать обороне, однако в то же время создают возможности для проникновения.

Зато Финляндия, которая лишь недавно вступила в НАТО, получила от автора наивысшую оценку. Хотя спутниковые снимки пока не позволяют подтвердить наличие большого количества укреплений, страна активно развивает инфраструктуру и готовит пограничные барьеры.

Что касается Норвегии, автор не отмечает каких-либо заметных изменений или масштабных оборонных работ.

В целом аналитик неудовлетворительно оценивает подготовку НАТО к российскому вторжению и видит параллели с теми ошибками, которые допустила Украина.

"То, как они окапываются, на самом деле похоже на то, как Украина рыла окопы в 2023–2024 годах, что привело к сложным ситуациям. Направление правильное, но есть чему поучиться на украинском примере, на ошибках, и темп очень-очень медленный. Приоритетом является защита границ, а также глубина, Сувальский коридор и, очевидно, приоритет противовоздушной и противодроновой обороны", – написал Клеман Молен.

Российская угроза в Европе

Как писал УНИАН, страны НАТО до сих пор не восстановили способность масштабно производить оружие, несмотря на наглядный пример у них под боком. Отставной генерал США отметил, что в войне с Украиной Россия не только потеряла 4 тысячи танков, но и восполнила эти потери. В то же время крупнейшие европейские страны, такие как Франция или Великобритания, имеют в общей сложности всего по 200 танков.

Также мы приводили заявление заместителя главнокомандующего силами НАТО в Европе Джона Стрингера. Он подчеркнул, что страны Запада больше не могут рассчитывать на безопасный тыл во время крупных войн из-за угрозы массированного применения дронов и дальнобойных ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: