Xiaomi отправила 'на пенсию' сразу 7 смартфонов – они больше никогда не обновятся

Корпорация Xiaomi обновила список устройств, жизненный цикл которых официально завершен (EOL). На этот раз его пополнили десять некогда популярных смартфонов и планшетов, обратило внимание издание GizmoChina.
Следующие модели больше не будут получать никаких программных обновлений – ни новых версий HyperOS, ни патчей безопасности:
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- POCO X5
- POCO X5 Pro 5G
- Redmi K60E
- Redmi 10 5G
- Xiaomi Pad 6
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max
При этом вышеперечисленные модели продолжат функционировать и после "выхода на пенсию", но выявленные в дальнейшем программные уязвимости и другие ошибки больше не будут устраняться официальными обновлениями. Это повышает риск их взлома или заражения вредоносным ПО.
В Xiaomi отмечают, что менять устройство срочно не требуется. Тем не менее компания рекомендует задуматься о переходе на более современные модели, особенно если на устройстве хранятся банковские данные или другая конфиденциальная информация.
Ранее журналисты TechRadar обновили рейтинг лучших смартфонов Xiaomi, выбрав 5 сбалансированных моделей для разных сценариев использования – от мобильной фотографии до бюджетных девайсов.