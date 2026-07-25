Xiaomi отправила 'на пенсию' сразу 7 смартфонов – они больше никогда не обновятся

В перечень вошли как флагманские модели Xiaomi, так и популярные устройства брендов POCO и Redmi.

Корпорация Xiaomi обновила список устройств, жизненный цикл которых официально завершен (EOL). На этот раз его пополнили десять некогда популярных смартфонов и планшетов, обратило внимание издание GizmoChina.

Следующие модели больше не будут получать никаких программных обновлений – ни новых версий HyperOS, ни патчей безопасности:

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S Ultra

POCO X5

POCO X5 Pro 5G

Redmi K60E

Redmi 10 5G

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max

При этом вышеперечисленные модели продолжат функционировать и после "выхода на пенсию", но выявленные в дальнейшем программные уязвимости и другие ошибки больше не будут устраняться официальными обновлениями. Это повышает риск их взлома или заражения вредоносным ПО.

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В Xiaomi отмечают, что менять устройство срочно не требуется. Тем не менее компания рекомендует задуматься о переходе на более современные модели, особенно если на устройстве хранятся банковские данные или другая конфиденциальная информация.

Ранее журналисты TechRadar обновили рейтинг лучших смартфонов Xiaomi, выбрав 5 сбалансированных моделей для разных сценариев использования – от мобильной фотографии до бюджетных девайсов.

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